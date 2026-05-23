Hasta el 20% de la población podría presentar alteraciones tiroideas sin diagnóstico

En consulta, es común que pacientes llegan tras meses o incluso años de convivir con señales que parecían menores: cansancio constante, cambios de peso sin explicación, estreñimiento o una sensación persistente de frío. Síntomas que se atribuyen al ritmo de vida, pero que, en algunos casos, pueden estar relacionados al hipotiroidismo.

En el Mes de la Concientización sobre la Tiroides, Merck puso sobre la mesa un tema que suele pasar desapercibido: muchas personas normalizan ciertos malestares o banderas rojas y eso retrasa el diagnóstico de problemas tiroideos, una de las alteraciones hormonales más comunes. Se calcula que entre el 6% y el 20% de la población podría tener alguna afectación sin saberlo.

El hipotiroidismo ocurre cuando la tiroides produce menos hormonas de lo necesario, y detectarlo puede ser complicado. No aparece como un síntoma claro, sino como una suma de señales o banderas rojas que llegan poco a poco: cansancio constante, aumento de peso, estreñimiento, ciclos irregulares2 o caída del cabello. Por separado pueden parecer algo menor, pero en conjunto dan pistas importantes.

“La clave está en la persistencia de los síntomas. No se trata de un episodio aislado de cansancio o de un cambio momentáneo, sino de señales que se mantienen en el tiempo y que, en conjunto, pueden apuntar a un desbalance hormonal”, explica la Dra. Guadalupe Pérez, especialista en Endocrinología.

Esa evaluación no se basa únicamente en la observación. Debido a que no existe un signo único que confirme el diagnóstico, los especialistas recurren a estudios de laboratorio. La medición de la hormona estimulante de la tiroides (TSH), junto con pruebas como T4 libre, permite identificar alteraciones en el equilibrio hormonal.

“La evaluación clínica debe complementarse con pruebas bioquímicas. Un análisis de sangre permite detectar alteraciones en la función tiroidea, como el hipotiroidismo, incluso cuando los síntomas no son evidentes, lo que facilita una intervención oportuna”, añade la especialista en Endocrinología.

La buena noticia es que, una vez detectado, el hipotiroidismo puede controlarse. El tratamiento estándar consiste en la reposición de hormona tiroidea mediante levotiroxina, administrada en dosis ajustadas a cada paciente, según indicaciones del médico tratante, lo que permite recuperar el equilibrio metabólico y mejorar la calidad de vida.

En Centroamérica, donde factores como la nutrición de yodo y el acceso a servicios de salud influyen en la detección, el desafío no es solo clínico, sino también de información. Reconocer qué observar y cuándo actuar puede marcar la diferencia.

Bajo esta lógica surge "La Pieza Faltante", una iniciativa impulsada por Merck que parte de una idea simple: muchas personas viven con la sensación de que algo no termina de encajar en su cuerpo, aunque todo "parezca estar bien". Merck invita a la población a realizar un test en línea de cinco minutos en www.MideTuTiroides.com, una herramienta que permite visualizar mejor los síntomas relacionados con la salud tiroidea y orienta hacia una conversación con un especialista, la realización de pruebas adicionales y acceder a tiempo a un tratamiento eficaz.

Frases como “vivo de forma saludable, pero…”, “tengo energía, pero…” o “he notado cambios en mi cuerpo” son banderas rojas que reflejan esa desconexión entre percepción y realidad. La campaña busca justamente cerrar esa brecha, invitando a observar con mayor atención e integrar esas señales dentro de una evaluación más completa.

Más que instalar preocupación, el mensaje apunta a algo más práctico: no ignorar esas banderas rojas del hipotiroidismo, hacerse preguntas y si es necesario, acudir con un especialista en endocrinología. Porque, en muchos casos, identificar esa “pieza faltante” puede ser el primer paso hacia un diagnóstico oportuno.