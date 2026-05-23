Tras la explosión de gas registrada en una mina de carbón en la provincia de Shanxi, accidente que dejó decenas de víctimas fatales y múltiples heridos, el Gobierno Panameño expresó sus condolencias a la República Popular China

El canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez manifestó la solidaridad del país con el pueblo chino, a través de una nota oficial dirigida a la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan.

El Gobierno de Panamá expresó sus "profundas condolencias" a China por la muerte de al menos 90 personas en una explosión de gas en una mina, cuando trabajaban bajo tierra 247 personas.



"Hemos recibido con profunda tristeza la noticia de este devastador incidente", y Panamá "transmite sus más sinceras muestras de pesar a los familiares de las víctimas, así como a todas las personas afectadas por esta tragedia", indicó una misiva dirigida a la embajadora china, Xu Xueyuan, difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.



El Ejecutivo panameño expresó sus deseos de "fortaleza y éxito" a los equipos de rescate desplegados en la mina Liushenyu, situada en la provincia china de Shanxi (centro), donde el siniestro ocurrió a las 19:29 hora local del viernes (11:29 GMT) y la cifra de víctimas ha aumentado con rapidez.



Se trata de uno de los accidentes mineros más graves registrados en China en los últimos años. Las autoridades no han detallado por ahora las circunstancias concretas en las que se produjo la explosión, aunque sí indicaron que las tareas de rescate seguían en marcha.



La agencia estatal Xinhua informó de que una persona responsable de la empresa propietaria de la mina quedó "bajo control de las autoridades", una fórmula habitual en China para aludir a una detención por parte de los órganos de seguridad.



Tras conocerse el accidente, el presidente chino, Xi Jinping, pidió intensificar las tareas de búsqueda, atender a los heridos, investigar las causas del suceso y exigir responsabilidades.