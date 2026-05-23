La administración de la Zona Libre de Colón, a través del Área de Expendio de Alimentos, oficina adscrita a Subgerencia General, realizó la entrega de carnets de salud a trabajadores de kioscos y expendedores de alimentos, como resultado de la reciente Feria de Salud organizada en coordinación con el Ministerio de Salud en Colón.

La feria de manipuladores de alimentos logró la tramitación de 68 carnets verdes y 52 carnets blancos, impactando a más de 200 trabajadores que diariamente forman parte de esta actividad comercial de la Zona Libre de Colón.

La jornada, desarrollada en el Centro de Salud Patricia Duncan, donde se permitió a los participantes completar los requisitos necesarios para la obtención y renovación del carnet blanco y carnet verde, documentos indispensables para la manipulación segura de alimentos dentro de las áreas segregadas del emporio comercial.

De acuerdo con la administración de la ZLC, se busca las medidas de salud pública, seguridad alimentaria y bienestar de quienes laboran en el principal centro logístico y comercial de las Américas, situado en la ciudad y afueras de Colón.

A los manipuladores de alimentos se les brindó varias charlas en la preparación de los alimentos, vestimenta adecuada, cadena de frío adecuada, entre otras recomendaciones que deben cumplir para evitar alguna situación con la ingesta de alimentos.