Instituto de Geociencias colabora con Atlas Nacional; ofrecerá datos de eventos telúricos del 2016 hasta el 2026

El Instituto de Geociencias (IGC) de la Universidad de Panamá colaborará en la actualización del Atlas Nacional para el período 2026-2036.

El Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia (IGNTG) pidió al IGC colaboración en la actualización del Atlas Nacional, dijo el director del IGC, Néstor Luque.

En tal sentido, explicó que el instituto brindará apoyo con los datos y estadísticas de la sismicidad en Panamá y las zonas contiguas al istmo.

La información que el IGC proporcionará incluye todos los eventos telúricos registrados desde el 2016 hasta el 2026 entre las fronteras de Panamá y Costa Rica.

Asimismo, información sobre la sismicidad en Centroamérica registrada en 10 años.

La solicitud del Instituto Tommy Guardia incluye ayuda en la actualización detallada del mapa tectónico de la República de Panamá, la cual será entregada a fines de junio de este año.

Luque aclaró que Geociencias es la única entidad en el país que posee datos, lecturas y reportes exactos de todos los eventos sísmicos acontecidos en Panamá durante los últimos 40 años.

En relación con otros aportes y actividades a desarrollar en 2026, anunció el desarrollo de 2 investigaciones que llevará adelante con universidades españolas.

La primera: “Métodos innovadores para la estimación de la amenaza, vulnerabilidad y la exposición sísmica hacia una evaluación integral de riesgos sísmicos, aplicaciones en Centroamérica y el Caribe”, que se desarrolla en unión con la Universidad Politécnica de Madrid.

La segunda investigación denominada “Estructura litosférica y deformación sísmica en el suroeste de la Microplaca de Panamá, implicaciones en la evolución tectónica de la región de Centroamérica”. Esta investigación está vinculada con la Universidad de Granada.