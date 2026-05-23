Jazlyn Guerra, conocida también como Jazzy’s World TV, está nominada a los BET Awards, premiación que reconoce a las personas afroamericanas y de otras minorías étnicas que destacan en el ámbito musical, deportivo y de entretenimiento.

Jazzy, reconocida por entrevistar a las celebridades del momento, como Kendrick Lamar, Rihanna, Kim Kardashian o los jugadores del FC Barcelona, tiene una candidatura en la categoría YoungStars Award.

La panameña compite en esta categoría con Daria Johns, Graceyn “Gracie” Hollingsworth, Heiress Harris, North West, Thaddeus J. Mixson y Vanvan.

Vía Instagram, donde publicó la buena nueva, Guerra comentó que nunca imaginó que algún día sería nominada a un premio. “(…) Solo quería representar la cultura e inspirar a personas como yo a seguir adelante. Me siento realmente honrado”, escribió.

Los ganadores se darán a conocer en la gala de premiación el próximo 28 de junio.

Druski, conocida por sus innovadores sketches, carisma y la capacidad de conectar con personas de todas las generaciones, será la encargada de conducir los BET Awards, convirtiéndose en la presentadora más joven en la historia de la premiación.

Dato

Los BET Awards fueron creados por la cadena de televisión Black Entertainment Television (BET) en 2001.