Rubén Blades negó las acusaciones de robo de Ley Martin

Fuertes acusaciones se han lanzado en contra del cantautor panameño Rubén Blades. Martin Alejandro Orozco Sánchez, periodista y experto en salsa conocido como Ley Martin, aseguró que el músico le robó una considerable suma de dinero en la década de 1980.

Según relata Ley Martin, en una entrevista con Andy Alonso (creador de contenido para Youtube), le propuso al panameño aliarse para realizar unas presentaciones en Colombia, tres en total, las cuales tendrían lugar en Bogotá, Cartagena y Barranquilla.

El acuerdo era de $5 mil por cada espectáculo, sin embargo, por razones, que de acuerdo a Martin dice desconocer, el panameño canceló las presentaciones causándole pérdidas millonarias, por lo cual tuvo que hipotecar su casa para suplir los gastos.

Ante la creciente polémica, Blades emitió un comunicado y ofreció su versión de los hechos, haciendo énfasis en que no robó ni hurtó.

“El contrato fue negociado entre la oficina del agente y promotor David Maldonado y el señor "Ley Martin", por un total de $15,000 (quince mil dólares). A pesar de que repetidamente solicitamos que se nos enviaran las visas de trabajo acordadas con el contratante, el señor 'Ley Martin' jamás las envió, alegando todo tipo de excusas”, se lee en el escrito.

Por respeto a los fanáticos viajó sin visa de trabajo, algo que no ha vuelto a hacer, y al llegar a Colombia lo recogieron hombres que iban en nombre de Martin, e incluso lo hospedaron en un hotel que no era el acordado.

Los hombres tenían demandas que no estaban contempladas en el acuerdo, shows adicionales, y cuando hables manifestó su negativa lo amenazaron con no darle la visa de trabajo.

“Uno de los dos individuos tenía todos nuestros pasaportes consigo (se los habíamos dado a los que nos recogieron en el aeropuerto cuando llegamos, para que nos dieran la visa de trabajo que no habían enviado a New York, como había sido inicialmente acordado). Cuando les respondí que nosotros solo íbamos a cumplir con lo contratado, tres shows y no cinco, el señor con los pasaportes le dijo a uno de los que nos habían recogido en el aeropuerto que, si no tocábamos esos shows gratis, él no nos daría la visa de trabajo”, comentó.

Tras este hecho Blades y su equipo se pusieron en contacto con la embajada de Panamá y reportaron lo ocurrido por lo que pudieron abandonar el país luego de algunos inconvenientes.

Blades aclaró que: “El dinero que el señor Ley Martin presentó como pago por las presentaciones que no fueron celebradas lo perdió con la agencia con la que negoció, por quebrar y violar las condiciones de trabajo contempladas en ese contrato”.

