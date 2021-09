Rubén Blades pronostica que la pandemia se extenderá hasta el 2023

El cantautor panameño Rubén Blades confesó que su temor siempre ha sido la posibilidad de mutación de la covid-19 y pronostica que el mundo está lejos de volver a la normalidad.

“Cada mes, aprovechando a la gente que no se vacuna porque "tienen el derecho a no vacunarse"(?), ayudado por exigencias económicas que demandan la continuación de vuelos entre países y por la desinformación sobre la situación propagada de fuera y dentro del gobierno, el virus se hace más fuerte y el mundo aún no se acerca a la normalidad”, afirma el músico en uno de sus escritos para el Diario de La Peste.

Rubén Blades pronostica que la pandemia continuará por lo menos hasta el 2023, no obstante, espera que no se encuentre una mutación “súper-virus”, inmune a las vacunas y a los tratamientos que se tienen actualmente para enfrentar la pandemia.

Resalta que las nuevas mutaciones afectan a los niños y a los jóvenes más que las iniciales transmisiones en 2020.

La aparición de las nuevas mutaciones está afectando la economía y a los no vacunados, quienes están siendo enviados a hospitales y salas de urgencia saturadas de covid-19, lo cual también afecta a los pacientes de otras patologías, ya que no hay camas o espacios para recibir atención.

Blades envió un mensaje a los panameños, “no bajemos la guardia”. “Continúan las vacunaciones y ese proceso es bienvenido. Ha descendido el número de fallecimientos por covid-19 y eso también es positivo, al igual que el anuncio de una baja en el promedio de infección. Aun así, el problema continua; no bajemos la guardia”, escribió.

“Nuestro abrazo y oraciones van a los hospitalizados, a los internados en cuidados intensivos y a todos sus familiares y seres queridos”, finalizó Blades.

Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, 6 de septiembre, en el país se han aplicado 5,007,582 de vacunas, incluyendo primeras y segundas dosis de las casas farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca.

De la casa farmacéutica Pfizer se han aplicado 4,277,657 vacunas, mientras que de AstraZeneca se han colocado 729,949 dosis.

Los casos activos de la covid-19 suman 6,182. En aislamiento domiciliario se reportan 5,835 de los cuales 5,595 se encuentran en casa y 240 en hoteles. Los hospitalizados suman 347 y de ellos 259 se encuentran en sala y 88 en UCI.

