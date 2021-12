'Salswing!' de Rubén Blades y '42' de 'Sech' entre los 35 mejores álbumes bilingües y en español de 2021

La revista Rolling Stone publicó en ranking de los 35 mejores álbumes bilingües y en español de 2021, y en el cual se dos artistas panameños.

El top 10 lo lidera Rauw Alejandro con el álbum “Vice Versa” y dentro de las diez primeras posiciones se ubica Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta con el álbum “Salswing!”.

Blades se alzó con el Latin Grammy como “Mejor álbum de salsa” con “Salswing!” y ahora se posiciona en el puesto número 10 de los mejores álbumes del 2021.

“¡Tanta historia acecha en Salswing!, un álbum que se siente como una rica línea de tiempo de los orígenes de la salsa, que narra las raíces del género en el swing de las grandes bandas, el jazz latino y los hijos afrocubanos”, reseña la publicación.

La revista señala que los artistas vuelven a visitar los clásicos como “Pennies from Heaven” y “The Way You Look Tonight” y “Paula C”, además, de resaltar que Blades es conocido por sus narrativas expresivas.

El panameño dio a conocer la buena nueva en su perfil de Instagram, y por ello, ha recibido varios mensajes de felicitaciones: “Felicidades, siempre son y serán nuestro orgullo”, “Merecido”, “El lugar que se merece” y “Muy buena noticia, felicidades”.

El oriundo de Río Abajo, Carlos Isaías Morales Williams, conocido en la escena artística como “Sech”, también figura en el top de la revista, en la posición número 20.

“42”, álbum concebido en la pandemia y que prueba de la evolución de los “cantantes y compositores más talentosos de la industria”, “Sech”.

“Sech escribió la mayor parte de 42 durante el cierre de la pandemia, y visualizó el proyecto como algo que haría que los oyentes se movieran una vez que el mundo se abriera de nuevo”, resalta Rolling Stone.

Adicional, afirman que “911”, sencillo del álbum, es una de las pistas más influyentes del año y “uno de los cortes más decididos del proyecto”.

