Salud masculina, subestimada por los pacientes

Sobre la salud masculina rondan muchos estigmas que impiden que los hombres busquen atención médica oportuna y esto se ve reflejado en algunas estadísticas, pues en la mayoría de los casos son enfermedades prevenibles.

Erróneamente se piensa que los hombres "deben ser fuertes en todo momento" y que no requieren ayuda, aunado a ello, cuando tiene algún problema de salud los síntomas no son muy específicos y en algunos casos los pacientes ignoran las señales de que algo no anda bien.

Vikas Mehta, médico de Mayo Clinic Healthcare (Londres) y miembro del Colegio Real de Médicos de Cabecera, lamentó que debido a estereotipos de género no se suele hablar tanto sobre la atención médica en los hombres e incluso estos no se sienten cómodos diciéndole a otras personas sobre algún síntoma que están padeciendo o cómo sienten.

En estos casos los hombres tienen mayor probabilidad de consumir alcohol o drogas para enfrentar la situación, por lo tanto, Mehta hace hincapié en que el hecho de que los pacientes no busquen atención médica tanto como lo hacen las mujeres es un problema real y que de alguna forma se debe superar.

En opinión del especialista, también miembro de la Facultad de Salud Sexual y Reproductiva del Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos, las enfermedades cardiovasculares son las más subestimadas por los hombres, en parte porque los síntomas no son tan específicos como en otras afecciones.

"Creo que la diabetes en los hombres no tiene la atención que merece, pero también lo mismo con la salud cardiovascular, la presión sanguínea o los asuntos menores cardíacos tienden a ser ignorados por los hombres, más seguidos que las mujeres", indicó, en una entrevista grupal.

Para poner en contexto la preocupación del galeno, este compartió algunas estadísticas, 10,8 millones mueren anualmente de cáncer de próstata, un hombre muere cada minuto diariamente por suicidio (representan el 69% de los casos), en 2021 el trabajo remoto provocó más estrés en los hombres que en las mujeres y los hombres tiene dos veces más probabilidad de morir a los 70 años.

¿Qué hacer? La mayoría de las veces los desenlaces fatales se pueden evitar, ya que las causas son en muchos casos por afecciones prevenibles, por ello, la comunidad médica hace hincapié en la atención preventiva, la cual se recomienda iniciar a partir de los 40 años, especialmente si se tienen antecedentes de enfermedades como cáncer (de vejiga, testículos o próstata), problemas cardíacos, diabetes u otras.

El grupo etario que va desde los 15 a 35 años es el más afectado por el cáncer testicular, por lo tanto, Mehta sugirió que lo ideal sería que los hombres en este rango de edad palpen sus testículos al ducharse para ver si tienen algún tipo de bulto, dolor inusual, sensibilidad e inflamación.

Respecto a la diabetes, esta puede aparecer a cualquiera edad, pero comúnmente se presenta alrededor de los 40 años, por lo tanto, los chequeos rutinarios son necesarios para la detección precoz.

