Sandra Sandoval: 'Lo estoy rectificando, ¡estamos viejo!'

La tipiquera Sandra Sandoval reveló cómo saber si ya “te cayó la edad”, como se dice en buen panameño.

La ‘Gallina fina’ compartió un video en su cuenta de Instagram en donde detalla los artículos que tiene en su mesa de noche y según la cantante esos productos pueden determinar la edad de las personas.

“Arreglando la mesita de noche… de aquí de la cabecera mía. ¡ombe! Y me he dado cuenta. ¡No es que me he dado cuenta! Es que lo estoy rectificando, ¡estamos viejo!”, dijo Sandra.

Y como si fuese un buhonero mostrando su mercancía la tipiquera enseñó todo lo que tiene en su mesita de noche.

Miel de abeja, cofal, vick vaporub, pastillas para el dolor, los lentes y hasta ranitidina son algunas de las cosas que Sandra mostró.

“Esta es una mesita de gente mayor”, concluyó la ‘Gallina fina’.

Apoyo

Los patrones de la cumbia Samy y Sandra Sandoval no han perdido el contacto con su público y virtualmente han estado realizando sus tan gustadas presentaciones.

También están realizando bailes para recaudar fondos para apoyar a las familias que lo necesitan.

Hasta la fecha se han realizado tres bailes denominados "Bailotón Sandoval" y los fondos recaudados son destinados a la confección de bolsas de comida.

Luis Casis también ha estados participando con los hermanos Sandoval en el desarrollo de la iniciativa.