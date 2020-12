'Sech' dice que viene con todo en 2021: 'Acompáñenme en esta nueva aventura'

Carlos Isaías Morales Williams, mejor conocido en el mundo artístico como "Sech", comentó hace unas semanas que su hermano encontró su diario.

Según "Sech" su hermano halló un cuaderno donde escribió momentos sentimentales de su vida.

Dijo, en ese entonces: “Donde me desahogaba siempre, ufff. Lo voy a convertir en música”.

A través de Instagram, "El Peluche" ha mantenido al tanto a sus seguidores sobre el mencionado diario.

En este momento comunicó a traves de sus historias de Instagram: “Este cuaderno que se encontró mi hermano tiene un montón de cosas que me pasaron, no me acordaba de todo eso, que locura bro”.

Adelantó que sus vivencias las está haciendo música. El 25 de diciembre, "Sech" volvió a hablar del tema.

En sus historias de Instagram escribió: "Ya escribí sobre todo lo que tenía en los cuadernos".

Añadió: "Uff, la vibra está en alta. Este 2021 les prometo todo. Amén".

"Acompañénme en esta nueva aventura", agregó "El Peluche".

Finalizó: "Quiero decirles a todos mis fanáticos que ustedes son los mejores, los amo".