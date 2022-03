'Sech' muestra los cambios que ha logrado con su entrenamiento

“Sech” estuvo alejado de las redes sociales una larga temporada y recientemente regresó, anunció cambios en su estilo de vida y nuevos proyectos en el aspecto musical.

El artista oriundo de Río Abajo ha sido fuertemente criticado por su sobrepeso, lo cual ha tenido un impacto en sus presentaciones en vivo, según algunos de los asistentes se cansa muy rápido y canta muy poco.

Los libras de más le pasaron factura al nominado a los Premios Odeón, tuvo un problema en la espalda y decidió hacer algo al respecto, dieta y ejercicio físico.

Carlos Isaías Morales Williams, nombre del artista, ha estado física y mentalmente para dedicarse de lleno en su carrera musical. Muy seguido “Sech” comparte con sus más de 6.5 millones de seguidores sus rutinas de ejercicio.

Juiciosamente “Sech” está en la caminadora o cualquier otra máquina haciendo ejercicio, y si falta se asegura de esforzarse el doble.

“Ayer falté y hoy me toca dos y tres cardio; no falten nunca, falte por trabajo, pero al entrenador no le importa eso”, dijo mientras se dirigía a hacer su rutina.

En sus historias, en Instagram, mostró los resultados que ha obtenido y sus seguidores han notado el cambio. “El Peluche” luce un tanto más delgado.

En cuanto al aspecto musical, “Sech” anunció que ya tiene listo su próximo álbum, su último lanzamiento fue “42”, en abril de 2021.

“Álbum ready, bienvenido al bloke”, anunció el intérprete de “911”.

El músico no anunció mayores detalles sobre su próxima producción, por ejemplo, cuántas canciones tendrá el disco o cuándo será el lanzamiento.

