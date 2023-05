'Sech' se prepara para su gira en Europa

Embarcarse en una gira requiere no solo de una logística y recursos humanos, sino que de una preparación por parte del artista y eso lo tiene muy claro el “Sech”.

El panameño está próximo a iniciar su tour en Europa y se está poniendo en forma para resistir lo que se viene.

Desde el gimnasio de su casa destacó que se está poniendo “ready” para lo que viene bajando, coge condiciones para dar lo mejor de sí en esa gira, en cada uno de los escenarios que pise junto a su “crew”.

“Sech” también compartió que tiene un chef personal que le prepara sus comidas bien saludables y balanceadas.

Datos

El “Summer Tour” se realizará del 15 al 23 de julio, y tendrá paradas en Nuremberg, Mallorca, Torremolinos, Barcelona y Madrid.

“Sech”, uno de los artistas panameños más influyentes del género urbano, regresará al viejo continente de la mano de la compañía CMN, empresa líder en entretenimiento latino en vivo de Estados Unidos y número 3 en el mundo.

El anuncio llega poco después de que el artista recibiera una nominación a los Premios Heat por “Mejor artista región norte” y dos nominaciones a los Premios Tu Música Urbano por “Remix del año” y “Colaboración del año”.

Además, el mes pasado, el artista nominado al Latin Grammy lanzó una nueva versión del clásico “Take Me Out to The Ball Game”, con un toque latino. Respaldada por un ritmo alegre y acelerado, la nueva versión de “Take Me Out to The Ball Game” mantiene intacta la letra del himno del deporte, pero cantada completamente en español.

“Venimos trabajando el booking de ‘Sech’ desde hace varios años y puedo decir que es un artista muy completo y con un show de gran calidad. Estamos seguros de que, al igual que el verano pasado, será la sensación de esta temporada en Europa”, agregó Manuel Correa, del departamento de booking de CMN, en un comunicado.

Cabe mencionar, que “Sech” regresará al viejo continente un año después de su última visita.

