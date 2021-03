Selena Gómez le dará una última oportunidad a la música

¡Desolados! Así se encuentran los seguidores de la cantante Selena Gómez luego de una entrevista que dio para Vogue y donde hace saber las posibilidades de retirase del mundo de la música.

Versión impresa

"Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio", dijo Selena.

“He tenido momentos en los que estuve como: ¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto? (La canción) 'Lose You To Love Me' siento que es la mejor canción que lancé, y para algunas personas igual no fue suficiente”, confesó.

Selena indicó que muchas personas disfrutan de su música y los agradece mucho, por ello continúa adelante.

Sin embargo, aclaró que la próxima vez que haga un disco será algo diferente. “Quiero intentarlo una vez más antes de quizás retirarme de la música”, reveló.

La cantante comentó que quiere dedicarse más tiempo a la producción y adicional quiere darse una oportunidad real en la actuación.

A través de las redes sociales sus sinpatizantes le han expresado su cariño y apoyo.

“Hoy más que nunca quiero decirte que ‘Your music saved me’”, “Gracias por tanto reina @selenagomez, lo eres todo para nosotros y siempre vamos a estar aquí apoyándote, te amamos”, “Gracias, por tanto, perdón por tan poco”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en Twitter.

VEA TAMBIÉN: Luis Casis sigue apoyando a la niñez del país, entregó útiles escolares

Selena se ha tenido que enfrentar en varias ocasiones con sus problemas de salud, y sus canciones lo reflejan y por ello varias veces ha tenido que alejarse de la música, pero esta vez podría ser definitivo

Álbum

Este viernes Selena lanzará el EP “Revelación” en el que solo canta en español, y del que ya se conocieron algunos adelantos, como "De una vez" y "Baila conmigo".

Yo al enterarme que selena Gomez piensa dejar la música



We Love You Selena #SelenaYourMusicSavedMe pic.twitter.com/xUIuGY9258— (@geraldmarin24) March 9, 2021

Si tan solo supieran cuantas veces esta mujer me ha levantando los ánimos y me ha dado las ganas de seguir en esos días donde no ves nada claro, se sorprenderían.



WE LOVE YOU SELENA

¡Gracias infinitas! #SelenaGomez #Revelación pic.twitter.com/TECo9bdCOj— FridaMarise11 (@Marise11Frida) March 9, 2021

Estoy súper mega triste por esto! Y yo sé que algún día va a regresar! Me duele que ella piense que no ha hecho suficiente!#WeLoveYouSelena #SelenaGomez pic.twitter.com/B0mntxls5z— Cubby Evangelista(@deyrien) March 9, 2021

Le mandamos todo nuestro apoyo tanto a Selena Gomez como a sus fans que deben estar muy tristes, aquí aunque siempre ha habido rivalidad entre fandoms amamos su música, esa mujer hace ARTE además de ser una mujer humilde y hermosa que se merece lo mejor del Mundo. Fuerza. pic.twitter.com/Oe9VrNx8Vn— Ariana Grande Latinoamérica ❀ (@latinoarianag) March 9, 2021