Selena Gómez se tomará un descanso de las redes sociales

Poco después de destronar a Kylie Jenner como la mujer más seguida en Instagram, Selena Gómez anunció que se tomará un segundo de las redes sociales y explicó sus razones en un live en Tik Tok.

Gómez, de 30 años, está muy feliz y se siente bendecida por los amigos y fanáticos que tiene, pero desea tomarse un descanso de las redes, ya que todo le parece muy tonto.

“Estoy muy feliz, me siento bendecida, tengo los mejores amigos, los mejores fans de todo el mundo y no podría estar más feliz. Estoy bien. Me encanta cómo soy, no me importa si soy grande, si no lo soy, no me importa. Amo quien soy. Y sí, me voy a tomar un descanso de las redes sociales, porque todo esto es un poco tonto. Y tengo 30 años, soy demasiado mayor para esto, así que... ¡pero los quiero mucho! Y los veré más temprano que tarde, yo solo... solo voy a tomarme un descanso de todo”, dijo la cantante y actriz.

En Instagram, la famosa también hizo una publicación, compartió una foto que ya había posteado, pero que eliminó porque en su momento consideró que era demasiado.

“Eliminé esto una vez porque pensé que tal vez era demasiado, pero eh (tomando un descanso de las redes sociales)”, se lee en la descripción de la publicación.

Esta no es la primera vez que la intérprete de “People You Know” se toma un descanso de las redes sociales y en una entrevista detalló los motivos por la cual se fue de las plataformas sociales.

La cantante había dicho a Vanity Fair que eliminó Instagram de su teléfono y encargó a su equipo que publicara por ella porque le parecía tóxico.

“La gente puede llamarme fea o estúpida y yo digo: 'Da igual'. Pero esta gente se pone detallista”, comentó a la publicación. “Escriben párrafos muy específicos y crueles. Yo lloraba constantemente. Tenía ansiedad constantemente. No podía seguir haciéndolo. Era una pérdida de tiempo”.

Continuó: “Lo único que tengo en mi teléfono es TikTok porque me parece un poco menos hostil. Las redes sociales tienen cosas maravillosas: conectar con los fans, ver lo felices y emocionados que están y sus historias. Pero normalmente eso se filtra [para mí ahora]. He creado un sistema. Todo lo que hago se lo envío a mi asistente, que lo publica. En cuanto a los comentarios, mi equipo pone algunas cosas que son alentadoras”.

En este caso, por el momento, los perfiles de Gómez continúan activos y se desconoce por cuánto tiempo se tomará un respiro de las redes sociales.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!