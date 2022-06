Serie sobre Jon Snow, la primera secuela de 'Game of Thrones'

La serie sobre Jon Snow sería el séptimo proyecto derivado de "Game of Thrones" en llegar a etapa de desarrollo, sin embargo, hasta el momento solo "House of the Dragon" tiene fecha de lanzamiento, 21 de agosto.

"10,000 Ships", "9 Voyages" y "Dunk and Egg", son algunos de los títulos que están en fase de desarrollo y según los informes la serie protagonizada por Jon Snow será la primera secuela de "Game of Thrones".

Los detalles sobre la serie derivada son muy escasos, pero se espera que Kit Harington, nominado dos veces al Emmy por Jon Snow, encarne nuevamente el papel e incluso está la posibilidad de la aparición de otros personajes que sobrevivieron en la serie original.

Harington, quien tuvo una breve aparición como el Caballero Negro en "Eternals", no ha hablado públicamente sobre la serie secuela basada en su personaje y HBO, por su parte, no ha confirmado la participación del actor en el proyecto, según "Variety".

Lo que sí es seguro es que la serie se desarrollará luego de los eventos que tuvieron lugar en "Game of Thrones", donde Jon Snow descubrió su verdadera identidad y fue exiliado Westeros.

Para este personaje Harington se sometió a extensas jornadas de rodaje, en la octava y última temporada de la serie, emitida en 2019, el histrión trabajó 11 semanas en el frío invierno nocturno de Irlanda del Norte, asegura una publicación de "Fotogramas".

¿Kit Harington interpretará una vez más Jon Snow? Esta y otras interrogantes podrían ser dilucidadas en los próximos días.'



La octava y última temporada de 'Game of Thrones' fue emitida en 2019 y el final fue visto por 19,3 millones de espectadores.



En este sentido, la potencial secuela no solo trae consigo la posible aparición de otros personajes del programa original, también abre la puerta para que se desarrollen otras producciones centradas en Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) o Brienne of Tarth (Gwendoline Christie).

Fenómeno mundial

El final de "Game of Thrones" fue visto por 19,3 millones de espectadores y la temporada final fue vista por 43 millones de personas, solo en Estados Unidos, no obstante, el desenlace de la serie desilusionó a sus fanáticos.

