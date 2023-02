Shakira lanza indirecta a su ex en el Día de San Valentín

¿Se acabó la tregua? Presuntamente Shakira lanzó una nueva indirecta a Gerard Piqué en el marco de la celebración del Día de San Valentín.

Aprovechando el día de los enamorados la colombiana publicó un videoclip limpiando su casa mientras escuchaba una conmovedora canción de desamor.

Mientras hacia las tareas del hogar la intérprete de “Monotonía” estaba escuchando “Kill Bill” de la compositora estadounidense SZA, la cual supuestamente deja al descubierto los verdaderos sentimientos de la colombiana hacia Piqué.

El tema de 2022, narra la historia de una mujer dolida por haber perdido a su pareja y porque lo ve feliz con un nuevo amor. ¿Será coincidencia?

Como recordarán Shakira y Piqué se separaron tras 12 años de relación por una presunta infidelidad, poco después el exfutbolista empezó una nueva relación con Clara Chia Martin y desde entonces se les ha visto paseándose muy sonrientes por España.

Pero no solo los sentimientos de Shakira quedaron al descubierto, ya que en una parte de "Kil Bill" hay trasfondo, venganza.

¿Qué dice la canción?

“Sigo siendo tu fan a pesar de haber estado resentida. Odio verte con alguna otra chica, sé que estás feliz. Odio verte feliz si no soy yo la razón. Son tan madura, soy tan madura, soy tan madura que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres”.

“No quiero a ninguno, solo te quiero a ti. Si yo no puedo tenerte, nadie debería, Tal vez, tal vez yo maté a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo maté a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”

“Tengo la sensación de que es una causa perdida, tengo la sensación de que realmente la amas. Este mensaje será una prueba, el mensaje es una prueba. Intento resolver esto contigo, sin asesinatos, sin crímenes pasionales. Pero maldita sea, estabas fuera de mi alcance, estabas en el mercado con tu frutita perfecta”.

“Ahora estoy admirada a ver hasta donde llega mi paciencia. Ahora que estás boca abajo, me tienes cantando sobre eso”.

“Lo hice todo por amor. Lo hice todo sin drogas. Lo hice todo sobria. Lo hice todo por nosotros. ¿No sabes que lo hice todo por nosotros?”.

“Oh, acabo de matar a mi ex, no es la mejor idea. Maté a su novia a continuación, ¿cómo llegué hasta aquí? Acabo de matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en el infierno que sola”.

