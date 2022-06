Shakira a Piqué: Canciones que la artista le dedicó al futbolista

La cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué, se conocieron durante el Mundial de Fútbol de 2010, y el mismo año confirmarón su romance.La pareja cuenta con dos en común hijos Milán y Sasha.

Versión impresa

La cantante colombiana y el futbolista conformaron una de las parejas más queridas de todo el mundo gracias a que ambos demostraban la compatibilidad y el amor que se tenían.

Estas últimas semanas tras especulaciones de los medios de comunicación en donde hablaban de un supuesto engaño de parte de Piqué, la agencia de comunicaciones de Shakira habría emitido un comunicado en donde supuestamente se confirmaba su ruptura.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", se lee en el comunicado.

Shakira, quien siempre se ha caracterizado por ser romántica y dedicarle algunas canciones a sus parejas y por supuesto a sus antiguas relaciones, le ha dedicado múltiples canciones a Piqué.

El mismo año en que se conocieron Shakira sacó el tema "Loca", la canción levantó muchas sospechas de una posible relación con Piqué, además este tema se grabó en Barcelona. Un dato curioso es que la cantante se metió en muchos problemas y tuvo que pagar una multa por meterse a bailar dentro de una fuente de agua pública sin pedir permiso.

"Daré" (La, la, la)", es una canción que llegó cuatro años más tarde cuando la pareja había consolidado su amor y se había mudado a España. Además, Shakira volvió una vez más como artista oficial del Mundial de Fútbol, esta vez cantando "Daré" en Brasil.

"Me enamoré" así como lo dice el título de la canción Shakira ya se había enamorado perdidamente del futbolista.

VEA TAMBIEN: Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de dañar la reputación de su empresa de vino

"Te felicito", es la última canción que Shakira lanzó con el cantante Rauw Alejandro y se ha convertido en uno de los grandes éxitos musicales de 2022.

Muchos aseguran que dicha canción es una pulla hacia Piqué. En esta ocasión no se trata de una canción de amor, sino de despedida: "Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso", dice la letra de la canción.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!