Shakira: ¿Por qué ha generado comentarios en redes sociales?

Shakira ha generado comentarios en redes sociales tras publicar un video preprando unos pancakes con sus hijos.

Y es que hasta hace un par de semanas la artista decidió publicar momentos junto con Sasha y Milan Piqué, incluso mostrándoles facetas que muy pocos conocían, como la de cocinera.

La cantante posteó en su perfil de Instagram un divertido reel donde le muestra a sus 70 millones de seguidores sus habilidades en la cocina, preparando con sus hijos unos pancakes; de fondo, suena la famosa canción de "Misión imposible", se lee en Infobae.

Pese a que la cantante tuvo una buena actitud durante la preparación, el resultado no fue el esperado pues al final se le quemaron muchos de los que preparó.

La artista se encargó de mostrar cómo quedó el pato y las reacciones no se hicieron esperar; de hecho, el reel tiene cerca de 13 mil comentarios, muchos de ellos destacando la actitud de la artista y hasta varios usuarios se sintieron identificados con ella preparando cualquier plato.

“Sigue cantando y escribiendo canciones porque pancakes, no”; “Al ver que a Shakira no le quedan bonitos los hotcakes , ya no me siento tan mal”; “Menos mal eres cantante” y “Por fin descubrimos algo para lo que no es... tan buena”, fueron algunas de las reacciones destacadas.

En otros comentarios, varios seguidores resaltaron la paciencia y buena energía que tuvo a lo largo de la preparación; muchos seguidores también le hicieron saber que el problema fue que tuvo el fuego muy alto y por eso varios de sus pancakes se quemaron.

Como ya se había mencionado, no es el único post donde ella le muestra a sus seguidores una faceta distinta a la de cantante y menos con sus hijos.

El pasado 28 de agosto subió a su perfil de Instagram una imagen donde aparece con sus dos hijos en un parque temático de surf. En otro post, aparecen los tres bailando ‘In da getto’ de J Balvin y Skrillex, video que fue respondido por el cantante de género urbano.

Como respuesta a su compatriota, el reguetonero unió su baile con unas imágenes en las que él también hace una coreografía su propio tema. “¡In Da Getto con Shakira e hijos! Todo el mundo está loco”, escribió. Vale resaltar que esta última frase es una línea de la canción.

