Shakira sufrió un ataque de ansiedad días antes de que iniciaran los rumores de separación

Los rumores de la supuesta separación de Shakira y Piqué se han intensificado y unos días antes de que trascendieran a los medios de comunicación la cantante sufrió un episodio de ansiedad.

Las habladurías sobre la separación a causa de una aparente infidelidad por parte de Piqué iniciaron el 1 de junio y la crisis de ansiedad que tuvo Shakira fue el 28 de mayo, según reveló la revista Hola.

La publicación española publicó una serie de fotografías, donde se ve a la cantante, muy nerviosa al grado de un llanto incontrolable, su madre, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, y Piqué.

El evento tuvo lugar cerca de la casa de la pareja en Esplugues de Llobregat, Barcelona, y se necesitó atención médica, adicional, la madre de la barranquillera se le veía afectada por lo que estaba sucediendo.

Al lugar llegó una ambulancia y trasladó a Shakira a la clínica Teknon de Barcelona, mientras Piqué los seguía en su automóvil.

Ni Shakira ni Piqué, quienes tienen 12 años de relación y dos hijos, han negado o confirmado este evento y la supuesta separación a causa de una infidelidad, lo cual ha acaparado los titulares de la prensa internacional.

En la actualidad, aparentemente cada uno vive por su cuenta, el futbolista fue visto en su departamento de soltero y las recientes declaraciones de Suzy Cortez, conocida como Miss Bum Bum, han echado más sal a la herida.

Cortez, de 32 años, se mantuvo en silencio por respeto a Shakira, pero ahora que salió a relucir la posible infidelidad por parte del futbolista decidió contarlo todo y dijo al “Diario NY” que la pareja de la cantante le enviaba mensajes y algunos no eran agradables.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó un (mensaje) directo a mi Instagram, que se borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa. Siempre preguntándome cuánto me medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, confesó Cortez.

Un allegado afirmó a “Infomalia”, de “El Economista”, que la intérprete desea abandonar España e instalarse en otro país con sus hijos, Sasha y Milán, pero Piqué se niega a separarse de sus hijos.

