Shawn Mendes alude a su ruptura con Camila Cabello en su nuevo sencillo

Shawn Mendes alude a la ruptura de su relación con Camila Cabello en su nuevo sencillo "When You're Gone".

Mendes y Cabello terminaron su relación en noviembre de 2021, no obstante, el músico aún recuerda lo que vivió con ella.

En la letra, el intérprete de 25 años canta sobre aprender a dejarse llevar después de una ruptura difícil.

"No sabes lo que tienes, hasta que estás mirando la foto de la única chica que importa, espera, no quiero saber lo que se siente cuando te has ido".

Comenzando con un ritmo lento de guitarra y la voz característica de Mendes, el tema cobra fuerza en el coro, mientras canta sobre querer "aguantar", resalta Telemundo.

"Te estás deslizando entre mis dedos. Un poco, un poco, no sabía que amarte era lo más feliz que he sido, así que solo intento aguantar", menciona en el coro, aparentemente haciendo referencia a su reciente separación.

Cabe recordar que, cuando Shawn Mendes y Camila Cabello estaban juntos, él mismo reconoció que todas sus canciones de amor eran sobre ella, incluso las que compuso antes de darse cuenta de que la consideraba algo más que una amiga.'



Shawn Mendes acaba de lanzar su nuevo sencillo que lleva por nombre 'When You're Gone', un tema que le sigue a 'It'll Be Okay', el cual dio a conocer en diciembre pasado.

La cantante, por su parte, escribió su éxito "Don’t go yet" como recuerdo de todas las noches en que esperaba que el artista canadiende diera el primer paso y finalmente no sucedía nada.

Hace tan solo unas semanas, Shawn publicó un video en Instagram explicando cuál había sido la inspiración tras el tema "When You’re Gone", en el que confesaba que inicialmente no se había dado cuenta de lo que implicaba una ruptura.

Por su parte, Camila Cabello también pareció abordar su separación de Mendes a través de su nuevo sencillo, "Bam Bam", un dueto con Ed Sheeran en el que habla sobre las formas en que la vida puede cambiar después de una ruptura.

