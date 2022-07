Shawn Mendes necesita tomarse más tiempo para 'conectarse a tierra'

El cantante de "Summer of love", Shawn Mendes, anunció la cancelación del resto de las fechas de Estados Unidos, Reino Unido y Europa de su "Wonder World Tour".

"Como saben, tuve que posponer las últimas semanas de shows porque no estaba totalmente preparado para lo que me costaría volver a una gira", decía el mensaje del cantante, publicado en Twitter e Instagram.

"Comencé esta gira emocionado de finalmente volver a tocar en vivo después de un largo descanso debido a la pandemia, pero la realidad es que no estaba preparado para lo difícil que sería estar de gira después de este tiempo fuera", dijo.

Mendes continuó señalando que, después de hablar con su equipo y un grupo de profesionales de la salud, quedó claro que necesita tomarse más tiempo para "conectarse a tierra" y "volver más fuerte que nunca".

"Esto no significa que no haré música nueva y no puedo esperar a verlos de gira en el futuro", agregó.

"Sé que todos han estado esperando tanto tiempo para ver estos shows, y me rompe el corazón decirles esto, pero prometo que regresaré tan pronto como me haya tomado el tiempo adecuado para sanar", continuó diciendo.

Su mensaje sale casi tres semanas después de que Mendes pospusiera por primera vez los espectáculos de su gira. "Después de unos años fuera del camino, sentí que estaba listo para volver a sumergirme, pero esa decisión fue prematura y, desafortunadamente, el peso de la gira y la presión me alcanzaron y llegué a un punto de quiebre", compartió en las redes sociales.

Concluyó: "Después de hablar con mi equipo y los profesionales de la salud, necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidarme a mí mismo y a mi salud mental, ante todo. Tan pronto como haya más actualizaciones, prometo que les haré saber... los amo chicos".

En respuesta a su anuncio a principios de este mes, Mendes recibió una gran cantidad de amor y apoyo de seguidores, amigos y otras estrellas, incluida Demi Lovato. "Mi corazón está con Shawn porque sé lo que es salir de gira y no estar preparado para ello. Sé lo que es sentirse sobrecargado de trabajo o agotado", dijo la ex estrella de Disney durante un episodio de Karson & Kennedy With Famous People en Audacy's Mix 104.1.

"Ese nunca es un sentimiento divertido y cuando se trata de salud mental, es como, 'Dios'. Mi corazón simplemente está con él". Finalizó la cantante.

