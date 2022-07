Demi Lovato piensa 'rara vez' en drogas: 'Es una cosa hermosa y que nunca pensé que me pasaría'

La dependencia de Demi Lovato a las drogas ha puesto en riesgo su bienestar. En 2018, la cantante, de 29 años, tuvo una sobredosis que le provocó tres derrames cerebrales y un ataque al corazón, sin embargo, actualmente está limpia.

Luego de las sobredosis, Lovato mantuvo un estilo de vida “sobrio californiano”, consumía alcohol y fumaba hierba con moderación, y a finales de 2021, tomó la decisión de abandonar estos hábitos.

Lovato ha estado casi ocho meses sobria y su más reciente álbum de estudio “Holy Fvck” lo hizo completamente limpia. “La mejor manera de hacer algo más auténtico es hacerlo limpia y sobria. Hice este álbum limpia y sobria. No puedo decir eso de mi último álbum, pero de este estoy muy, muy orgullosa”, destacó.

“Después de pasar por más cosas el año pasado, volví a salir del tratamiento y me di cuenta de que quiero hacer esto por mí misma y quiero hacer el mejor álbum posible, algo que realmente represente quién soy”, comentó Lovato a Jimmy Fallon el mes pasado.

Tras sufrir varios altibajos, Lovato asegura que “rara vez” piensa consumir drogas, algo que creyó que nunca le pasaría.

En una entrevista para la emisora Mix 104.1, Lovato expresó: “Me encuentro en un momento de aceptación de mi vida que realmente, rara vez, pienso en sustancias, que es una cosa hermosa y algo que nunca pensé que me pasaría”.

Según sus declaraciones, le costó dejar por completo el alcohol y las drogas porque realmente no sentía o no tenía el deseo de abandonar el consumo de estas sustancias.

“Tenía gente a mi alrededor que quería que estuviera sobria”, afirmó la cantante, además, añadió: “Creo que yo no lo quería. Y ahora, he tomado todas esas decisiones por mi cuenta y me he dado cuenta de que nada de eso funciona para mí”.

Salud mental

Demi Lovato se solidarizó con Shawn Mendes, quien anunció que se tomará un descanso de su gira “Wonder” para cuidar su salud mental, por esta razón, le manifestó su apoyo porque comprende más que nadie su situación.

“Sé lo que es salir a la carretera y no estar preparado para ello. Sé lo que es sentirse sobrecargada de trabajo o quemada”, afirmó Lovato.

