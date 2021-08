Sofía Valdés: Ana Lucía Herrera comenta que su hija tiene 'todo el mérito del mundo'

El éxito que ha logrado la cantante Sofía Valdés ha encendido el debate en las redes sociales sobre el acceso a oportunidades para el talento nacional.

En redes sociales algunos se han atrevido a afirmar que el éxito de Sofía Valdés se debe a su posición económica, pues consideran que está en una posición privilegiada versus otros artistas que han trabajado y no han logrado la exposición que ha obtenido la cantante.

Pero la polémica ha beneficiado a la artista, quienes no sabían quién es, ahora lo saben e inclusive algunas caras locales la respaldan porque conocen su talento y la han visto trabajar, pero hay quienes no la conocen y la apoyan porque está representando al país.

“Voy a tener que escuchar a Sofía Valdés, nadie tira piedras a un árbol que no da frutos, debe ser buena”, escribió una usuaria en Twitter.

“He leído tanto de Sofía Valdés en los últimos días que tuve que buscar a ver quién era. Bella la pelaita y canta muy lindo. Le deseo todo el éxito del mundo”, comentó otra usuaria.

La madre de Sofía Valdés, la presentadora de televisión Ana Lucía Herrera, salió en defensa de su hija, en las redes la están atacando tras presentarse Lollapalooza.

Herrera comentó en sus historias de Instagram que su hija ha estudiado mucho, desde que tenía 15 años, y cuando tocó puertas en Panamá en busca de oportunidades se las negaron.

Tomó clases y a concurso y “nadie le daba play”, expresó Herrera. “Ella solita inventó irse de Panamá, yo le dije que era algo que no podía pagar, pero los mismos gringos le pagaron parte de esa escuela. Ellos estaban tan encantados con ella que le pusieron un 40% de lo que valía su escuela. Si yo tuviera esos contactos, tuviera en Hollywood, por favor”, detalló.

Herrera hace hincapié en que su hija tiene todo el mérito del mundo, es compositora y toca varios instrumentos.

“No quiero ponerme a echarle pétalos de flores a mi hija, porque ella por sí sola demuestra quién es con mucha humildad y amor”, finalizó.

No hay publicidad mala, hasta ayer no sabía quién era Sofia Valdés, hoy gracias a los hate ya se quien es y canta bonito.— ERASMO ELIAS MUÑOZ M (@ERASMO_1386) August 3, 2021

Sofía Valdés me parece una pelaíta extremadamente talentosa… se merece todo lo que ha logrado y lo que va a lograr en el futuro…

Pero como no canta con las tetas afuera, y no brinca y grita obscenidades, entonces hay que criticarla…— TatoPTY (@TatoPTY) August 3, 2021