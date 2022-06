Solaris Barba: Le piden que abandone 'A lo panameño' y se enfoque en su preparación para Miss Universo

Hace poco, el 25 de mayo, Solaris Barba se convirtió en la representante de Panamá en el Miss Universo y los seguidores de los certámenes de belleza no quieren que nada interfiera con la preparación de la beldad.

Versión impresa

Solaris Barba, de 23 años, se unió al staff de presentadores del programa folclórico “A lo panameño” y luego de su proclamación como Miss Universo se mantiene activa, algo que no ha sido del agrado de algunos.

Así como lo leen algunos usuarios en las redes sociales le han pedido a la beldad que abandone su trabajo y se concentre en su preparación rumbo al Miss Universo, evento que aún no tiene fecha, pero que generalmente se lleva a cabo a finales de año.

La representante de Panamá forma parte del programa desde mayo de 2021, y sus simpatizantes han sido muy tajantes respecto a la continuidad de la beldad en su trabajo.

“Pensé que se iba a salir de ‘A lo Panameño’, deben darle licencia”, “Hasta que no salga de ‘A lo Panameño’ no quiero saber nada de ella, la amo, pero las cosas como son”, “No te entretengas ponte a prepararte para Miss Universo ya que la competencia viene fuerte” y “Te amamos, te queremos, te adoramos, y sabemos que esto es tu trabajo, pero también queremos ver tu preparación, pasarela, clases, sesiones de fotos, etc, tenemos mucha expectativa en ti, todo Panamá la tiene, esperamos que pronto nos puedas comenzar a compartir tu preparación rumbo al MU, que es en muy pocos meses”, son algunos de los comentarios.

Barba, estudiante de psicología, no ha manifestado su interés de abandonar las pantallas de Medcom y tampoco ha hablado sobre la solicitud de sus seguidores.

La organización Miss Universo Panamá está pendiente por anunciar los profesionales que conformarán el equipo a cargo de la preparación de la miss y actualmente está en la búsqueda del diseño para la competencia de traje nacional.

"El sol de las Américas", como también se le conoce a Barba, tendrá a su disposición un cuerpo docente con los mejores profesionales de diferentes disciplinas como imagen personal, nutrición, oratoria, pasarela, etiqueta y otros, aseguró Ricardo Canto, presidente de la organización Miss Universo Panamá.

VEA TAMBIÉN: Jorge Chanis, gastrónomo panameño, fue premiado en tres categorías en los 'Óscar de los libros de cocina'

Canto resaltó que se ha elaborado un contenido, el cual incluye los aspectos anteriormente mencionados, para lograr una participación destacada en el próximo Miss Universo.

Cabe destacar, que la representación de Barba estaba pronosticada desde antes que la organización iniciara la búsqueda de la representante del país.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!