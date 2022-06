Jorge Chanis, gastrónomo panameño, fue premiado en tres categorías en los 'Óscar de los libros de cocina'

El gastrónomo panameño Jorge Chanis recibió el premio como “Mejor del mundo en cultura gastronómica” (Food Culture Best in the World), primer lugar en la categoría de América Latina, en los prestigiosos Premios Gourmand 2022, con su libro “Tito y Lola descubren Panamá comiendo”.

La obra de Chanis también destacó en otras categorías en la ceremonia conocida como el “Óscar de los libros de cocina”, celebrada en Umea, Suecia.

También resultó premiado en la categoría “Libro para niños” (segundo lugar) y “Libros de comida indígena” (tercer lugar), compitiendo contra países como Honduras, Colombia, Costa Rica, Francia y Estados Unidos.

Chanis dedicó estos reconocimientos al país y considera que tendrán un impacto positivo. “(…) atraerá sin duda más turismo gastronómico”, comentó el gastrónomo.

Añadió que “(…) este es el primer libro de que se ha publicado Panamá en esta línea y que es nominado a estos premios, por eso me alegra saber que la gastronomía y la cultura panameña están siendo reconocidas mundialmente a través de estos premios que se dieron durante el Umea Food Simposio en Suecia”.

“Tito y Lola descubren Panamá comiendo” cuenta la historia de un recorrido mágico a través de las principales regiones de Panamá donde dos niños conocen personajes que les van enseñando el valor que tiene la tierra, sus productos, y por supuesto la gastronomía y platos de la comida típica de cada lugar que visitan.

“El libro también destaca la generación de una identidad gastronómica, la inclusión, la geografía panameña, una mejor alimentación y la promoción del consumo local. Lo mejor es que será exhibido en las librerías más importantes de Umea representando a Panamá y a la vez mostrando nuestro café Geisha”, agrega Chanis.

El equipo editorial formado por Annie Pereda (ilustradora) y Julieta Ledezma (editora) celebran el reconocimiento y aprovechan el momento para anunciar que se lanzará pronto la segunda aventura de Tito y Lola, bajo el título ‘’El Poder del Agua’’ con el apoyo de la Autoridad del Canal de Panamá.

Cabe resaltar que los Premios Gourmand se fundaron en 1995 para dar una visión general de los mejores libros gastronómicos alrededor del mundo. En esta edición, participan 1558 selecciones de 227 países y regiones que buscan llevar a los lectores a lugares que jamás han visitado, motivados por su gastronomía.

Precedentes

“Tito y Lola descubren Panamá comiendo”, primer libro de Jorge Chanis, fue premiado en tres categorías y es la primera obra que gana uno de estos premios.

