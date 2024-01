Sundance celebra 40 años de excelencia y nuevos talentos

El Festival de Sundance regresa a partir de este jueves a las montañas de Park City (EE.UU.) con la edición en persona más extensa desde el inicio de la pandemia para celebrar el legado de sus primeros 40 años de historia y continuar con la formación y el impulso de nuevos creadores.

Considerado uno de los eventos cinematográficos más reputados de los Estados Unidos, el encuentro se lleva a cabo del 18 al 28 de enero de forma presencial con un apartado virtual disponible dentro del país del 25 al 28 del mismo mes.

Como es usual, el programa brilla por su diversidad de temas y por reunir los proyectos de renombrados cineastas como Richard Linklater ('Before Midnight', 1995), uno de los directores favoritos del festival y quien presenta su filme 'Hit Man'; o del realizador Steven Soderbergh ('Sex, Lies and Videotape', 1989) con el estreno de 'Presence'.

Este año, los trabajos de ambos se colaron en la selecta lista de las diez mejores películas que se han estrenado en la historia del festival, junto a nombres como el de Quentin Tarantino, o Christopher Nolan, quien asiste a esta edición como uno de los homenajeados de la ceremonia inaugural en la que se le condecorará con el premio honorífico de Pionero del Instituto Sundance.

Pero la 40 entrega del festival también recibe a talentos con carreras más cortas, como Lana Wilson ('Miss Americana', 2020) que regresa para estrenar 'Look Into My Eyes', después de que el año pasado acaparase los focos con el documental 'Pretty Baby: Brooke Shields', o la directora marroquí Asmae ElMoudir, quien presenta la muy esperada 'The Mother Of All Lies'.

Además, algunos actores distinguidos mostrarán su faceta menos conocida como directores, como el trabajo de Jesse Eisenberg ('The Social Network', 2010) en la cinta 'A Real Pain', o el segundo largometraje de Chiwetel Ejiofor ('12 Years a Slave', 2013), 'Rob Peace', que cuenta con Camila Cabello y Mary J. Blige en su elenco.

Kristen Stewart, quien será honrada con el premio Visionario 2024, protagoniza 'Love Me', de Sam y Andy Zuchero, y 'Love Lies Bleeding', de Ross Glass, dos de las películas más esperadas del programa que contempla al menos 82 largometrajes de 24 países.

El popular actor chileno Pedro Pascal, uno de los protagonistas de la actual temporada de premios, desfilará por la alfombra roja de Sundance para hablar de la cinta 'Freaky Tales', de Anna Boden y Ryan Fleck, que tiene su estreno el primer día de celebración.

Historias hispanas y latinas

El festival también contará con una amplia participación de historias latinas tan esperadas como la segunda película de las mexicanas Astrid Rondero y Fernanda Valadez, quienes regresan después de dos años con 'Sujo', o la coproducción suiza-peruana-española 'Reinas', de la directora Klaudia Reynicke.

Ambas historias ambientadas en Latinoamérica versan sobre la paternidad ausente, sus repercusiones en la infancia y la migración desde una perspectiva poco explorada.

Los directores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos popularmente como "Los Javis", se hicieron con un lugar en el evento gracias a su serie 'La Mesías', que expondrán en la sección de Episodios Piloto.

Y el cantante puertorriqueño Residente mostrará sus capacidades actorales junto a Sasha Calle en la historia de la directora colombiana-estadounidense Alessandra Lacorazza Samudio 'In the Summers'.

Asmismo, la chilena Maite Alberdi, cuyos proyectos han sido ampliamente impulsados por el festival en el pasado, recibirá el premio de Vanguardia para no ficción.

La directora de documentales es conocida por explorar la dignidad en la vejez en 'The Mole Agent' o 'The Eternal Memory', ambos estrenados en Sundance y este último seleccionado en las llamadas "shortlist" (listas de corte) de los Óscar, rumbo a las nominaciones de la edición 2024.

Sundance también hará un repaso de su historia proyectando algunos de los filmes más icónicos que se estrenaron a lo largo de sus 40 años tales como 'Napoleon Dynamite', de Jared Hess; 'Go Fish', de Rose Troche; o 'Mississippi Masala', de Mira Nair.

