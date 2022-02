Super Bowl 2022: El 'rap' triunfó en el 'show' de medio tiempo en el SoFi Stadium

El show de medio tiempo del Super Bowl LVI fue al puro estilo de los años 90s y del west coast, el rap triunfó en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, Estados Unidos.

Seis de los mejores exponentes del hip hop se presentaron en el show de medio, Dr. Dre y Snoop Dog presidieron el espectáculo con tres de sus temas más conocidos.

Dre hizo historia en el show de medio tiempo, por primera vez se contó con intérpretes del lenguaje de señas, ya que en su performance incluyó a dos raperos con discapacidad auditiva, Sean Forbes y Warren “WaWa” Snipe.

Luego hicieron su aparición Mary J Blige y Kendrick Lamar para después dar paso a Eminem, quien hizo una entrada con fuego artificiales y simulando que rompía la pared.

El estadio explotó cuando Eminem interpretó “Lose Yourself” una versión corta del tema creado para “8 Mile”, pero que levantó al público de los asientos.

Eminem desafió las reglas de la NFL, durante su presentación se arrodilló en señal de protesta contra el racismo y el abuso policial, como lo hizo el exjugador Colin Kaepernick, en 2016, mientras entonaba el himno de los Estados Unidos.

El show terminó con Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick acompañando a Dr. Dre para interpretar uno de sus mayores éxitos “Still D.R.E” en la cima del escenario.

Por si no lo viste

La sorpresa del show, que duró alrededor de 13 minutos, fue la aparición de 50 Cent, artista invitado y que puso a corear al público su inolvidable tema “In da Club”.

Por fin vi el medio tiempo del #SuperBowl y me encantó. Tal vez la nostalgia y escuchar las canciones que nos marcaron como época con 50 Cent, Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem y Kendrick Lamar -que no conocía.



El mejor baile:

pic.twitter.com/AC0ezOKvUX— Rosario in Paris (@chayito09) February 14, 2022