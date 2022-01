Suplementos: ¿Cómo y cuándo se toman?

Si de algo tienen que estar claros es de que los suplementos no hacen magia. Ellos complementan una dieta saludable, pero no compensan una dieta no saludable, tal como lo indican los especialistas.

Con frecuencia las personas piensan que pueden engañarse a sí misma creyendo que, aunque coma mal, podrá compensar la parte nutricional perdida con muchas vitaminas, menciona Dr. David Heber, presidente, Herbalife Nutrition Institute.

La nutrición adecuada es la base de la buena salud y las vitaminas y los suplementos son valiosos para garantizar que obtengan todos los nutrientes que el cuerpo necesita para mejorar, y no reemplazar, un buen programa de ingesta diaria de alimentos nutritivos, incluyendo la cantidad correcta de proteínas y frutas y verduras de diferentes colores.

Por esto advierte que, antes de cargarse de vitaminas, es fundamental que analicen con su médico las metas y recomendaciones específicas y determinen la compatibilidad de los suplementos con los medicamentos que actualmente toman.

Los médicos determinarán las recomendaciones según la edad, salud general y otras consideraciones médicas.

A tomar en cuenta

- Seguir las instrucciones de la etiqueta: Muchas vitaminas y otros suplementos se pueden tomar con alimentos y un vaso grande de agua.

Son muchos los motivos. Comer inicia el proceso de digestión que ayuda a la gente a desintegrar los suplementos.'



A algunos, tomar los suplementos con el estómago vacío les puede dar náuseas; el hierro, el magnesio y el aceite de pescado son algunos de los culpables claves que irritan el tracto digestivo.

Debido a estos efectos digestivos colaterales, algunas personas que toman los suplementos con el estómago vacío los interrumpen y no obtienen la nutrición fundamental que necesitan.

- Hora: Los suplementos les aportan lo que falta de la dieta o lo que los alimentos les pueden aportar en pequeñas cantidades. Con frecuencia hay una deficiencia de proteínas en el desayuno y almuerzo y un consumo excesivo en la cena. Una forma de empezar el día es con un suplemento proteico en la forma de batido saludable.

