Tamales: ¿Con o sin pasitas?

Como reza el dicho "para gustos los colores" y, sí, este refrán no se aleja de la realidad, los gustos de cada persona son diferentes. Y, aquí encaja muy bien, ese debate sobre el tamal, sí es mejor con pasitas o sin ellas.

"Sin pasitas por favor" y "Cero pasitas", son algunos de los mensajes de los memes sobre los tamales que se publicaron este 2020 cuando se acercaban las fechas de fin de año.

Aunque para algunos suelen ser sabrosos con ellas, para otros no tanto. Tal es el caso de Javier Solano, quien dice que "tamales con pasitas no combinan". A Solano, las pasitas le agradan, pero no en el tamal.

Sin duda el panameño es amante del tamal, pero hay quienes lo prefieren sin este ingrediente, va a depender del gusto de cada uno.

Al menos así lo asegura Teodulia González Martínez, quien es la que pone la sazón en el emprendimiento Tamales Doña Duly (@tamales_donaduly).

Ella tiene años en la faena de preparar esta vianda tradicional. Comparte que definitivamente va a depender de la preferencia de cada persona.

No obstante, cuenta que entre sus clientes predominan aquellos que no son muy adeptos a las pasitas.

La razón de esta decisión de sus comensales es que ellos piden algo salado y no dulce, pues la pasita le da ese toque y no es muy gustado.

Con ella coincide Ingrith Pérez de Tamales Panamá (@tamalespanama), quien comparte que a los tamales que ellos hacen no le agregan pasitas, ya que hay personas que no les gusta el sabor dulce, cuando están comiendo algo salado.

No obstante, González Martínez cuenta que, en su caso, hay quienes sí piden pasitas durante el año, pero son clientes fijos.

La solicitud de tamales con pasitas predomina es para las fiestas de fin de año, reitera.

Para estas fechas las personas sí hacen pedidos especiales con este "ingrediente", el resto del año son escasos.