'La tarea ha sido titánica para los docentes'

La pandemia de la COVID-19 tomó a todos por sorpresa y varios países no estaban preparados para afrontar la crisis sanitaria, la cual no solo afectó el sistema de salud, sino que también ha presentado grandes obstáculos para la educación.

Los docentes han tenido que innovar, aprender y hacer un esfuerzo sobrehumano para que ningún estudiante se quede atrás. Los educadores se han enfrentado a la implementación de la modalidad virtual, un hecho inédito para el cual no estábamos preparados, sin embargo, el personal docente ha sabido sortear este inconveniente.

Hoy se conmemora el Día Mundial de los Docentes, una oportunidad para reconocer y destacar los progresos alcanzados y reflexionar sobre la forma de hacerle frente a los desafíos pendientes a fin de promover la profesión docente.

El dirigente magisterial, Diógenes Sánchez reconoce que el personal docente se enfrentó a una modalidad nueva para el sector educativo, para la que no estaban preparados, pero, hizo la salvedad de que ningún país lo estaba.

El docente señala que esto ha obligado a sus colegas a ser creativos a la hora de interactuar con los estudiantes, pues muchos no cuentan con equipos electrónicos o Internet para recibir las clases virtualmente.

"Si ha hecho algo evidente la pandemia, es los altos niveles de desigualdad social que vive el país, donde muchos estudiantes que no han podido incorporarse a esta modalidad porque no tienen dispositivos o no tiene la capacidad para albergar plataformas virtuales", dice Sánchez.

Pero esta no es la única preocupación del personal docente, el cual ronda en los 47 mil en el sector oficial, pues en las áreas apartadas del país los estudiantes aún no han podido recibir las guías didácticas por parte del Ministerio de Educación, aunado al hecho de que algunos educadores no manejaban las plataformas educativas y han tenido que tomar un curso acelerado para adaptarse a la nueva modalidad.'



La pandemia de la COVID-19 desencadenó muchos retos para el sistema sanitario y la educación no escapa de esta realidad.



Nuestro sistema educativo no estaba preparado para implementar la modalidad virtual, algunos docente no estaban familiarizados con las plataformas y los varios estudiantes no tienen acceso a equipos electrónicos o Internet. Sin embargo, los docentes, estudiantes y padres han logrado sortear los obstáculos.

"La tarea ha sido titánica para los docentes", reconoce Sánchez. Y los padres de familia también coinciden con el educador.

Maritzel Ríos, madre de una estudiante de preescolar, opina que ahora que les ha correspondido a los padres de familia asumir el rol de maestros en casa se debe valorar más el trabajo de los docentes, pues la tarea no es fácil.

Ríos dice que le ha ido bien en el proceso de enseñanza con los docentes que atienden a su hija, han tenido mucha paciencia con los niños, ya que no ha sido fácil adaptarse a la "nueva normalidad" y para los educadores no ha sido igual.

Soluciones

Anualmente se conmemora el 5 de octubre, el Día Mundial de los Docentes desde 1994, celebrando así el aniversario de la suscripción de la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, relativas a la situación del personal docente.

Las recomendaciones establecen criterios de referencia respecto a los derechos y responsabilidades del personal educativo, normas para su educación inicial y perfeccionamiento, la contratación, el empleo y las condiciones de enseñanzas.

En este sentido, Diógenes Sánchez advierte que los docentes tienen históricamente una lucha con respecto a la inversión en la educación, la ley orgánica establece una inversión del 6% del producto interno bruto pero ningún Gobierno lo ha cumplido, en Panamá apenas invierte un 3.3% en Educación.

El educador espera que esta podría ser una de las razones de por qué hay un rezago en la educación, el tema de la plataforma educativas ya estaría resulto si hubiésemos tenido un sistema educativo pujante con las actualizaciones de las tecnologías de información y la comunicación.