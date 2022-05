Tatiana Vélez está embarazada: 'El papá gracias a Dios es un hombre decente'

La maquillista y exnovia de “Yemil”, Tatiana Vélez, está embarazada, así lo confirmó en un reciente Instagramlive.

Los rumores sobre el embarazo iniciaron desde antes de que Vélez partiera a Irlanda, en enero, pues había dado pistas de que estaba esperando su primer hijo, sin embargo, nunca aclaró el tema.

Luego de su viaje a Irlanda, se reportó que Vélez había abandonado la tierra de verdes paisajes y se había regresado al país, pero según Vélez no estaba en Panamá sino en Colombia.

Este fue el último escándalo en el que se vio involucrada Vélez, pues su plan era ir a estudiar a Irlanda y al poco tiempo desistió, algo que fue muy criticado en las redes sociales.

Ahora reapareció diciendo que está embarazada e iniciaron las suposiciones sobre quién es el padre de su hijo, algunos afirman que es de “Yemil”, sin embargo, en el live se aclaró ese punto.

“A ellos no les importa si yo estoy embarazada o no, ellos quieren saber quién es el papá… pero se van a dar un estrellón tan grande, porque ellos están suponiendo algo y me va a dar risa”, dijo Vélez.

Yaritzel De Vélez, madre de la maquillista, estuvo en el live y escribió: “ellos quieren saber el bochinche, de quién es” y en el mismo comentario aseguró que “Yemil” no es el padre de su nieto. “El papá gracias a Dios es un hombre decente”, expresó.

El comentario fue fijado por Vélez en su live, además, se refiere al padre de su hijo como su esposo y comentó que su bebé ya tiene padrinos.

De acuerdo a Vélez tendrá un niño, por lo tanto, la futura madre podría tener más de 11 semanas de embarazo, ya que a partir de esta etapa se puede ver el sexo del bebé.

Por el momento, Vélez no ha revelado la identidad del padre de su hijo y tampoco se ha referido a la cantidad de meses de su embarazo.

