Taylor Swift estrena 'Caroline', canción que integrará la banda sonora de la película 'Where the Crawdads Sing'

La cantante Taylor Swift estrenó su canción "Caroline", que integrará la banda sonora de la película "Where the Crawdads Sing", informó la artista a través de su cuenta de Twitter.

"Hay cosas que solo sabe Carolina... y pronto tú también", pudo leerse en el tuit en el que anunciaba el lanzamiento y que acompañó con un breve adelanto del tema de nueve segundos de duración.

Asimismo, adjuntó un enlace para que sus seguidores reciban una notificación en sus cuentas de Spotify o Apple Music cuando la canción esté disponible esta medianoche. El estreno fue el jueves.

Además de cantar, Swift también ha escrito esta canción que cuenta con la producción de Aaron Dessner, un habitual en los arreglos musicales a lo largo de la trayectoria de la cantautora estadounidense.

"Caroline" será su primer trabajo musical desde 2020, cuando publicó su disco "Evermore", que dio de qué hablar.

I wrote this one alone in the middle of the night and then @AaronDessner and I meticulously worked on a sound that we felt would be authentic to the moment when this story takes place. I made a wish that one day you would hear it. ‘Carolina’ is out now https://t.co/2xqE0fEr10— Taylor Swift (@taylorswift13) June 24, 2022