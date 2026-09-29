¿Terminó la relación del tipiquero Jorge Gómez?

¡Dicen por ahí que cuando el río suena es porque piedras trae! Desde hace unos días andan los comentarios fuertes sobre la supuesta separación del tipiquero Jorge Gómez con su novia Irene Ballesteros.

El año pasado, el cantante le regaló hasta un auto a su novia de nacionalidad venezolana.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Desde aquel momento, los comentarios en las redes sociales sobre un posible interés de por medio no cesaron.

De hecho hace menos de tres meses, Gómez publicó una foto junto a su amada donde se les veía vestidos de novios, la cual generó un debate, pues muchos aseguraron que era IA y no una boda real.

Ni Gómez ni Ballesteros se pronunciaron al respecto, todo quedó en supuestos.

Actualmente, los cibernautas aseguran que el rompimiento podría ser real, pues el acordeonista ha centrado sus publicaciones recientes en sus hijos y ya no hay rastro de fotos con su pareja.

Hasta el momento, el artista mantiene silencio frente a los rumores.