Tommy Lee Jones, uno de los tipos duros del cine

Tommy Lee Jones nació en San Saba, Texas, Estados Unidos el 15 de septiembre de 1946. Su padre, Clyde C. Jones, trabajaba en explotaciones petroleras y su madre tuvo diversos empleos como profesora, policía o esteticista. "Empecé cuando estaba en segundo de primaria", dijo sobre sus inicios en la interpretación a Meryl Streep, en una entrevista de "Interview Magazine" en 2014. "Toda la escuela primaria en Rotan, Texas, presentó una producción teatral de "Blancanieves y los siete enanitos".

A Jones le tocó interpretar a uno de los siete enanitos, concretamente a Mocoso, llamado Sneezy en inglés, estornudos. Jones contó que aquella no fue solo su primera experiencia teatral, sino que lo fue también mediática, ya que los enanitos, junto al profesor, que también era el director de la obra, acudieron a una radio local. "Se presentó a cada actor y se le dijo que hiciera algo de indicativo de su personaje. Dijo mi nombre y, por supuesto, estornudé".

Sin embargo, no era la actuación lo único en lo que Jones se volcó durante su etapa escolar. El actor era un destacado jugador de fútbol americano y fue este talento lo que le permitió quedarse en Estados Unidos cuando sus padres se mudaron a Libia, después de que su padre aceptara un trabajo en el país norteafricano.

"Mi papá trabajaba en el negocio del petróleo y yo estaba a punto de ingresar en noveno y sabía que en Libia no jugaban al fútbol americano, así que no quería ir", comentó a Meryl Streep. Obtuvo una beca deportiva que le permitió continuar con su formación en suelo americano en el internado St. Marks School.

Proveniente de una familia modesta, su entrada en esta institución exclusiva supuso un choque cultural. "En St. Mark's se esperaba que uno fuese un caballero. Me llevó un tiempo aprender eso, darme cuenta de que estaba en un mundo diferente", dijo el actor, según Hello Magazine. En una de las fotografías del anuario de 1965 que aún circulan por internet se le puede ver con el uniforme del equipo.

En el internado siguió actuando y cuando, gracias a otra beca, ingresó en Harvard, la actuación se había convertido en parte de su experiencia estudiantil. En la universidad compartió habitación con Al Gore, que se convirtió en vicepresidente unos años después, durante la presidencia de Bill Clinton, de 1993 a 2001.

Tras graduarse cum laude en 1969, el fútbol americano quedó atrás y el actor decidió mudarse a Nueva York para buscar suerte como actor. Su primer trabajo no tardó mucho en llegar: diez días después de poner un pie en la Gran Manzana fue elegido como parte del elenco de una obra de Broadway llamada "Patriot for Me", en la que se metió en el traje y la piel de cinco personajes distintos con escaso diálogo.'



Su debut cinematográfico llegó en 1970 bajo el título "Love Story", un drama romántico escrito por Erich Segal, basado en su propia novela, dirigido por Arthur Hiller. Desde 1971 y durante cuatro años interpretó a un médico en la telenovela "One Life to Live". Ese mismo año se mudó a Los Ángeles.

En 1983 ganó un Emmy por su trabajo en la miniserie televisiva "The Excutioner's Song" y en 1992 llegó su primera nominación al Óscar, por su interpretación de Clay Shaw en la cinta dirigida por Oliver Stone, "J.F.K". Shaw era un empresario de Kentwood, Louisiana, acusado de haber participado en una conspiración para acabar con la vida del presidente.

"The Fugitive", un Óscar con mérito

Aunque en esa ocasión no se llevó la estatuilla, no tuvo que esperar mucho más. En 1994, logró el galardón al mejor actor de reparto por "The Fugitive", en la que compartió rodaje con Harrison Ford, y en la que daba vida al U.S Marshall que perseguía al personaje de Ford, acusado de asesinato.

En los noventa apareció en otros títulos como "The Client", "Cobb", "Batman Forever" y "Men in Black". Según se publicó años después, Jones no soportaba a Jim Carrey durante el rodaje de la película del hombre murciélago. "Vino como a abrazarme y me dijo: 'te odio. No me caes bien'. Y yo le dije ¿cuál es el problema? Y acerqué una silla, lo que probablemente no fue inteligente, y él dijo: 'No puedo aprobar tu bufonería'", comentó Carrey en Norm MacDonald Live en 2017.

