Falta poco para iniciar un nuevo año, con la ilusión de nuevas oportunidades y planes a futuro. No obstante, al despedirnos del 2020, es imposible que no nos embarguen sentimientos encontrados por objetivos o metas que no se cumplieron.

La celebración de Navidad se caracteriza por una serie de tradiciones y la llegada de un nuevo año no es la excepción, cada país tiene una manera particular de festejar la fecha.

Festejar la entrada del año el 1 de enero es una tradición que se lleva haciendo desde hace cuatro siglos cuando el Papa Gregorio XIII así lo declaró, especialmente en los países católicos.

La revista de viajes Holidayguru enumeró una serie de tradiciones de fin de año alrededor del mundo, una de las más comunes y que muchos países comparten es comer 12 uvas, lo cual supuestamente trae buena suerte.

A menudo muchas de estas costumbres se basan en las supersticiones de las personas hasta convertirse en tradiciones. Aquí les presentamos algunas.

Toque de campanas en Japón

"Joya no kane" es una tradición de los monasterios budistas que se realiza en el momento del paso del año viejo al nuevo, se dan 108 campanadas, con ellas se pretende acabar con los pecados que pueblan la mente humana, como la ira, la envidia y el deseo.

Romper platos en las puertas de Dinamarca

La tradición manda romper los platos tras la cena de fin de año contra las puertas de los seres queridos, esto representa cariño y buenos presagios para el próximo año.'



Besos a media noche en Estados Unidos

La superstición indica que no dar un beso justo después de las 12 asegura 365 días de soledad. Esta es una de las tradiciones más conocidas en el territorio estadounidense, se desconoce su origen, pero, algunas explicaciones que se remonta en la época romana, en el festival de Saturnalia, con fecha próxima al Año Nuevo y en donde todos los asistentes se besaban.

Pintar la puerta de Rojo en China

Los chinos tienen una manera particular de celebra el inicio de un nuevo año, cada puerta principal está pintada de rojo, lo cual simboliza felicidad y fortuna.

Ropa blanca en Brasil

Una manera de asegurarte un feliz comienzo es vestir de blanco para celebrar la Nochevieja, color que simboliza la paz e inocencia.

Ropa interior de colores

Esta tradición la tienen en común varios países incluyendo a Panamá. Llevar ropa interior roja sirve para atraer el amor.

Las apuestas en Grecia

En Nochevieja las familias juegan al póquer o cualquier otro juego de azar. Pero no solo se juega por diversión, se apuesta. El ganador no solo estará contento por su victoria, sino que iniciará el año con buena fortuna.

Tirar agua en Uruguay

Durante la última noche del año es tradición tirar un cubo de agua por la ventana para espantar lo malo y atraer buenas energías.

Barrer y pasearse con una maleta por casa en Chile

Este país tiene múltiples tradiciones, entre las más interesantes destaca la de barrer la casa para limpiarla de malas energías.

Otra de las tradiciones para los que quieren viajar durante el año, es coger una maleta, y pasearse por la casa con ella, en Panamá, también se hace esto.

Panamá

Hay varias tradiciones para despedir el año, entre ellas: comer 12 uvas, una con el repicar de cada campana, se deben guardar las semillas para saber cuál será el número de la suerte.

Otra tradición muy arraigada es la quema de muñecos, inspirados en personajes públicos. Se queman pasadas las 12 para despedir la temporada y dejar todo lo malo atrás.