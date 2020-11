[VIDEO] Exnovio de Doralis Mela: fueron siete años de una relación tóxica donde hubo maltrato físico y psicológico

¡La bola pica y se extiende! José Alejandro Castillo Acosta saltó ante los señalamientos de infidelidad de su exnovia y presentadora de televisión, Doralis Mela.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la expareja de 'La Tepesita' no solo la acusó de infidelidad, también de haberlo agredido física y psicológicamente.

Ella me fue infiel por tres años consecutivos con un hombre que además de casado es padre de familia, detalló José Alejandro Castillo.

"Fui un estúpido, ciego, siempre tuve la sospechas, nunca las confirmé". "Las veces que yo sé que me fue infiel, solamente son dos", agregó.

Fueron 30 minutos donde el ex de Doralis Mela no dejó nada a la imaginación, afirmando que fueron siete años de una relación tóxica donde hubo maltratos físicos y psicológicos. Tengo una cicatriz en la ceja y tres en la cabeza.

Asegura que las agresiones causadas con los tacones de sus calzados lo llevaron hasta el Hospital Santo Tomás.

"Ella me echó como un perro de la casa, porque le dije que no quería nada más con ella", dijo José Alejandro asegurando que no le fue infiel a Doralis Mela porque su relación había terminado confirmando la relación que tiene con la chica @erlinithzel19.

"Yo siempre la respeté, nunca la expuse porque es una figura pública. Ella me está desprestigiando", dijo al referirse a las publicaciones hechas por 'La Tepesita' y que han generado una ola de comentarios en las redes sociales.

"Esta es mi versión y mi sentir. 30 minutos de información valiosa", como tituló su video, acumuló más de 1,200 comentarios y más de 30 mil reproducciones en menos de tres horas, muchos de sus seguidores que le manifestaron su respaldo, pero también hubo quienes lo señalaron de inmaduro o pusieron en dudas su versión.

Las polémicas revelaciones se dieron luego que Doralis Mela compartiera con sus seguidores la supuesta infidelidad de su pareja, publicando una conversaciones tanto con su expareja, como la supuesta nueva acompañante de José Alejandro.

'Pues sí, me quemaron, me engañaron, me fueron infiel o como se diga y eso que @josealejandro507 quería que nos embarazáramos en Diciembre", dijo la presentadora de 'A Lo Panameño'.