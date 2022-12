Video viral: Rechazan a una mujer por abusar de los filtros

Hay quienes consideran que usar los filtros para sus publicaciones en las redes sociales, es de lo más normal, pues para eso están. No obstante, a algunos le pueden hacer pasar un mal rato.

Desde hace unos días se ha hecho viral la historia de una joven que supuestamente fue rechaza por su novio virtual tras conocerla en persona. ¿Qué ocurrió? Al parecer "la joven abusó de los filtros".

Ninoska Rodríguez, usuaria @ninoska_lamaestra1 en TikTok, explicó que conoció a un hombre por internet , él le pagó un viaje a Washington (Estados Unidos) y cuando llegó el momento de verse cara a cara él la plantó. ¡Fuerte!

Fue la propia Ninoska Rodríguez quien compartió la historia del encuentro con el chico.

La joven contó que su enamorado le pagó el boleto de avión a Washington, lugar donde él vive para que ella volará de Massachusetts a conocerlo.

No obstante, todo cambió, pues el joven no se encontró con lo que esperaba y al ver una versión diferente de la joven, sin filtros, la rechazó y no quiso nada con ella.

“Para el chico que me pagó el viaje a Washington y después me vio sin filtro; no quiso nada conmigo”, escribió en el video donde cuenta lo ocurrido.

Ninoska Rodríguez aceptó frente a sus 2.1 M de seguidores de TikTok, que aceptaba que había "abusado de los filtros".

Pero, algunos dicen que solo ha sido una "show" para ganar seguidores, pues la joven fue grabada mientras caminaba en el aeropuerto y la pregunta que muchos se hacen es "¿quién grabó?".

También hay comentarios donde aseguran que ella está casada, pero aún no hay video o algo que compruebe esto. Pero, varios medios estadounidenses han publicado esta supuesta historia.

Algunos la apoyaron, otros no. “No entiendo por qué se ponen filtro, uno debe quererse tal cual es”, “al menos le pagó su viaje” y “por eso hay que ser sincera desde un principio, al natural”, fueron algunas de las palabras que recibió la joven.

