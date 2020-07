Vuelve 'Lucifer' y por partida doble

Para quienes creían que la serie "Lucifer" había llegado a su final en la cuarta temporada, le informamos que no.

Netflix no defraudó a sus seguidores y los sorprendió con una nueva temporada que se estrenará el próximo 21 de agosto en la plataforma de streaming.

Pero eso no es todo, Netflix ni siquiera ha estrenado la quinta temporada y ya anunció que "Lucifer Morning Star", protagonizado por el actor Tom Ellis, tendrá una sexta y última temporada.

El anuncio se hizo oficial a través de Twitter con un "666" y acompañado con el siguiente mensaje: "El diablo nos hizo hacerlo. #Lucifer regresará para una sexta y última temporada. Como, FINAL, final."

Para la temporada que está por estrenarse se desarrollará la historia de varios de los personajes de la serie. Podremos saber cómo son "Amenadiel" y "Linda" como padres, la detective Chloe y el sarcástico y seductor Lucifer también tendrán su momento luego de que ella le confesara que lo ama en la cuarta temporada. Pero, especialmente la serie se centrará en la búsqueda del verdadero yo de Lucifer.

Sin embargo, la vida como la conoce hasta ahora podría perderla para siempre, ya que su hermano gemelo "Miguel" amenaza con arrebatarle todo. Tendremos que esperar hasta que se estrene la serie para saber con cuál de los hermanos Chloe tiene una relación amorosa.

Adicional aparecerán nuevos personajes en la serie, incluyendo a "Dios", el padre del diablo, quien ha sido mencionado a lo largo de toda la serie, no obstante, nunca se le ha visto.

Cansado de castigar las almas en el infierno Lucifer abandona su trono y se muda a Los Ángeles, en donde conduce su propio club nocturno.

Sin embargo, el diablo conoce a la detective Chloe y se convierte en consultor de la Policía de Los Ángeles.

Las primeras tres temporadas de "Lucifer" se transmitieron por Fox, pero, la canceló.

Un mes después las redes sociales hicieron su magia, miles de seguidores aclamaban el regreso de la serie y así lo hizo Netflix.

