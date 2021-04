Willie Colón: 'La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta'

La noticia del accidente que sufrió el Willie Colón y su esposa el 20 de abril se difundió rápidamente entre sus seguidores.

La pareja estuvo involucrada en un accidente automovilístico potencialmente mortal en los Outer Banks de Carolina del Norte.

“Los Colón fueron sacados de entre los escombros y llevados a un hospital local”, informó Nell McCarty, directora de comunicaciones del artista Colón.

Más allá de la comunicación oficial y el parte médico que comentaba las graves lesiones del cantante, no había un comentario del artista respecto al siniestro, no obstante, hoy se dirigió a su público.

A través de las redes sociales Colón envió un mensaje a su fanaticada, donde realizó una actualización de su estado de salud y expresó su agradecimiento por los mensajes de apoyo.

“Siento, no poder responder sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación”, escribió Colón.

Además, dijo: “Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré. DLB”.

Hasta el momento no se tiene más información sobre el estado de salud del artista, pero las respuestas por parte de sus seguidores no se han hecho esperar, pues varios comentan: “Maestro pronta recuperación”, “Todo saldrá bien, en nuestras oraciones”, “Dios te dará salud”.

El maestro Rubén Blades fue uno de los primeros artistas en reaccionar a la situación que atraviesa su colega y esposa, manifestó sus deseos de recuperación.

Blades espera que Colón pueda superar está difícil momento.

