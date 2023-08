Yailin muestra por primera vez el rostro de Cattleya

Por primera vez Yailin “La más viral” mostró el rostro de su hija Cattleya, esto con motivo a la celebración de los cinco meses de la pequeña que nació el pasado 11 de marzo.

Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de la dominicana, publicó un carrete de fotografías donde se puede ver a detalle el rostro de su hija. “Hoy cumplo 5 meses cuánto habrá cambiado, casi para el añito”, escribió.

Como era de esperarse, principalmente para los curiosos, las fotos han gustado mucho, pero también ha sido motivo de críticas, ya que en el pasado Anuel AA compartió instantáneas donde mostraba el rostro de la pequeña y esto provocó la ira de “La más viral”.

El puertorriqueño presuntamente compartió las imágenes sin autorización de la madre, algo que se había acordado durante la separación, por lo que su ex se enojó e incluso Tekashi 6ix9ine, colaborador de la dominicana, se le fue encima.

El rapero tildó de “egoísta” y “narcisista” a Anuel AA, siendo esto una de las tantas veces que los colaboradores y el padre de Cattleya protagonizan una polémica.

Relación

Por otra parte, hay rumores de que Yailin y Tekashi están viviendo en la misma casa, sin embargo, la relación que mantienen aún no ha sido aclarada, en una entrevista comentaron que solo son colaboradores y constantemente lo mencionan.

En una reciente publicación, “La más viral” compartió una foto con el rapero y escribió “colaboradores de la vida”, poco después Tekashi respondió: “Bae, gracias por no pegando me cuernos cuando me arrestaron”.

“La más viral” le siguió el juego y dijo “tu colaboradora no traiciona”, en referencia al paso por la cárcel de Tekashi en Palm Beach, pues ella lo estuvo apoyando en todo momento e incluso lo regañó.

Todas estas interacciones y el tiempo que pasan juntos han despertado la sospecha de que los artistas son más que colaboradores, para algunos está más que claro. ¡Amanecerá y veremos!

Por último, Anuel AA no se ha referido a los cinco meses del nacimiento de Cattleya, no obstante, recientemente estuvo compartiendo con su hijo mayor, Pablo Anuel.

