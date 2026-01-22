"Yamilka (Live Session)" (2025), grabado en Colombia con el respaldo de Diego Galé y la disquera panameña Zone Latin Records, fue el inicio de grandes proyectos que Yamilka Pitre tiene previsto para 2026.

"(...) Venimos con una nueva producción, gracias a Dios, junto a otra orquesta internacional", comentó la cantautora a Panamá América.

Pitre, ganadora de "Vive la Música" (2009), está contenta por las cosas que se aproximan, sin embargo, no puede adelantar mucho al respecto.

Como abreboca adelantó que está preparando un EP, música inédita y un tributo que el público le ha solicitado mucho. Será una sorpresa porque aún están en una etapa sensible de la producción, donde se está seleccionando lo mejor para hacer el trabajo, la magia y fluir.

En esta producción continuará con la salsa, además, de música de su autoría y de compositores internacionales.

Asimismo, está trabajando con otros artistas en géneros distintos, haciendo voces y haciendo conexiones con otros elementos de la música. "(...) A todo lo que tenga que ver con música le digo que sí", dijo.

Se espera que, en marzo, la cantautora ofrezca más detalles de sus próximos proyectos.

Presentaciones

Yamilka Pitre es la artista nacional confirmada para la tercera edición del Vive La Sala - El Festival, que tendrá lugar el 14 de marzo, en el Centro de Convenciones Amador.