Yedgar Carolina; ¿Lo dejan de seguir en Instagram por mostrar de más?

El influencer Yedgar Velasco, mejor conocido como Yedgar Carolina ha estado envuelto en una controversia por supuestamente mostrar de más en su perfil de Instagram.

Una seguidora le comentó en privado que tiene muchos seguidores, varios podrían ser menores de edad, por ello, considera que debe usar su influencia de manera respetuosa, positiva y con buenos ejemplos.

“El respeto debe prevalecer. Ahora me quedará la duda si continúo siendo su seguidora”, comentó.

Otros seguidores también se quejaron. Lo cual no le gustó a Yedgar Carolina, pues compartió captura de los mensajes con la siguiente descripción: “¿Enseñe mucho? ¿Soy mal ejemplo? ¿Perdí mi esencia? Ustedes creen que yo me aguante tanto dolor en mis cirugías y tanta hambre en ayunas, jajajaja pa' que el día que mi abdomen se vea bonito no mostrarlo porque algunos dicen que eso está mal. jeeeeeeee lisossss”.

“Y está bien que no les guste lo que subo; no es obligación que les guste mi ciontenido siempre. Pero a mí no me gustan un montón de cosas y yo no toy de cuenta en cuenta bajando ánimos, o diciendo que yo pienso que algo está mal”, comentó.

Prosiguió diciendo que “esas mismas personas que les molesta mi abdomen afuera o mi nalga afuera son los que le dan like a mujeres en vestidos de baños de hilos dentales (porque trabajan en la novela que les gusta) y los que le dan like a modelos en bóxer que se les remarca la cuestión jeeee”.

La molestia de Yedgar Carolina tuvo su efecto, 400 personas dejaron de seguir al influencer.

“Me han dejado de seguir 400 personas por expresar mi sentir y pensar… pero cuando subí el reel les gustó; a que vamos, lo que ven es lo que soy: los amo mucho, gracias por todo”, dijo Yedgar en su Instagram Storie.

El reel que menciona Yedgar es uno donde se le ve el torso completamente desnudo y deja ver su marcado abdomen, el área de la pelvis apenas se la cubre con una toalla de baño.

La publicación acumuló más de 5 mil likes y más de 500 comentarios.