Yedgar Carolina: Muchos de los que protestan por el bono solidario hacen 'BBQ' los fines de semana y con cerveza de marca

Yedgar Carolina volvió hacer un comentario de esos que dejan a las personas analizando la situación.

El joven dijo ayer en un video en su cuenta de Instagram que estaba cansado de los cierres de calles, que ya está estresado de esto.

En el texto que acompañó al video se lee: "Cada quien hace con su vida y con su plata lo que les da la gana, pero no joda a terceros si se queda sin na' por andar bebiendo ¿ oyó ?".

"Hipócritas, pá una vaina tienen Plata y pá otras no descarados !!! Sé qué hay mucha gente con hambre en este país y me duele, pero hay mucha sí vergüenzura también ; el gobierno acostumbró a mucha gente a no trabajá y dales de tó pues ahora que aguante... lo que sí no me parece justo son los cierres de calles ¿ perjudican al gobierno ? Nooooo , nos perjudican es a nosotros ... el gobierna manda a la policia los sacan de las calles y chao que los vi".

Yedgar comentó: "Vengo yo a meter la lengua en donde nadie me ha llamado, pero esto es algo que me tiene asaraito, un montón de cierre aquí y allá, porque están pidiendo vale y bolsa de comida, nada más falta que pidan una beca universal".

"Está bien tienen derecho, porque el gobierno les prometió, pero están perjudicando a los demás y puede que se propague el virus, y yo conozco mucha gente que está ahí peleando y cerrando la calle, y que todos los fines de semana tienen un BBQ en la casa con las cervezas bien frías y esas de marca...".

"Yo sé que no son todos, y ahora no vengan a agarrarme a mi a trompa, pero que esto le caiga a toda esa gente que hace show y que pide cosas, y tienen para una vaina y para otra no son sinverguenzas, descarados...", continuó.

Añadió: "Por eso que el país está como está".

Este jueves se dieron cierres de calles en diferentes puntos de Panamá Oeste y Panamá, donde las personas solicitaban bono y bolsas de comidas, alegando que el Gobierno se había olvidado de ellos.

Luego de este video, Yedgar Carolina recibió una serie de comentarios, la mayoría a favor de la manera de pensar del influencer.

