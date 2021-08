'Yemil': Reprograman audiencia de revocación de medida para este viernes 27 de agosto

La mañana de este martes, 24 de agosto, se realizaría una audiencia de revocación de medida a Yerik Yemil Navarro Mosquera, conocido artísticamente como Yemil, porque no está cumpliendo con los reportes periódicos por otro caso en el que se le investiga por la supuesta comisión del delito de violencia de género.

A Yemil se le sigue otro proceso en el que su expareja, Eleane Victoria Castillo, lo denunció por supuesta violencia de género.

La audiencia no estaba programada, sin embargo, de acuerdo a Castillo fue advertida de que algo no andaba bien con los reportes periódicos del cantante.

Sin embargo, la audiencia no se celebró porque Yemil fue el gran ausente, su defensa presentó una incapacidad.

“La audiencia era por revocación de medida porque él no se ha presentado. El abogado dijo que no tenía conocimiento de por qué no fue a la audiencia, pues eso es una desventaja para él. Iba a esperar que él fuera y diera su explicación”, comentó Castillo a día a día.

Debido a la ausencia de Yemil, la audiencia se ha reprogramado para este viernes 27 de agosto, se realizará virtualmente.

En otras declaraciones la supuesta víctima afirmó que no está dispuesta a negociar con el “Maleante caro”, “yo sí voy hasta el final”, reitero entonces.

Hasta la fecha, por este proceso solo se han celebrado dos audiencias, presentación oficial de la denuncia, las pruebas y peritos.

La próxima audiencia está establecida para el 14 de marzo de 2022, donde Castillo rendirá declaración y tendrá la oportunidad de hablar sobre lo ocurrido.

Por último, Castillo exige $30 mil por daños morales y afectaciones.

