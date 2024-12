Yender Fuentes, conocido en redes sociales como “Yen Videos”, sorprendió al Santa Claus del metro con una gran sorpresa.

Miguel, un señor que fue objeto de burlas en el metro por vestirse como Papá Noel, recibió la visita de Fuentes, quien le regaló una moto.

“Mis piernas ya no son las mismas, me canso mucho caminando, realmente me llegó de primera”, dijo entre lágrimas el señor Miguel al recibir el regalo.

Fuentes comentó que el regalo es el resultado del apoyo que recibe de su comunidad. “(…) Esto es gracias a la gente que comenta, que da like, que nos sigue porque podemos seguir haciendo este tipo de cosas”, expresó.

Miguel, que físicamente tiene un gran parecido con Santa Claus, agradeció el obsequió y le deseo una Feliz Navidad a todo Panamá. Asimismo, aprovechó la oportunidad para expresar su disposición para trabajar y pedir una plaza de empleo.

Santiago, amigo por más de cinco años de Miguel (@miguelsantaclaus), dio a conocer que el señor ofrece sus servicios como Santa para la temporada navideña e instó a los interesados en amenizar sus festividades para que lo contraten.

“Gracias “Yen Videos”, dijo Santiago luego de que su amigo recibiera la sorpresa que le preparó el creador de contenido.

Espíritu navideño

Miguel nunca imaginó que por vestirse como Santa Claus lo convertiría en objeto de bullying, sin embargo, la vida lo sorprendió porque de un mal momento surgió una ola de cariño y apoyo que jamás olvidará.

Miguel está agradecido con el apoyo que ha recibido, se siente revitalizado y con la voluntad de continuar por muchos años más llevando la alegría como Santa Claus.

“(…) Me siento abrazado y acompañado”, aseguró Miguel.