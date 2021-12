Yoani Ben entre adeptos y detractores tras sus nuevas cirugías estéticas

Yoani Ben es una de las exparticipantes del extinto programa Calle 7 que genera comentarios en redes sociales.

Versión impresa

Por estos días, "La Pantera" como también se le conoce, ha estado entre adeptos y detractores tras mostrar los resultados de su nueva cirugía estética.

Yoani Ben mostró su nueva rinoplastia a través de publicaciones en su redes sociales.

Esto ha sido motivo de decenas de comentarios, unos a favor y otros en contra.

En las redes sociales se lee de todo sobre este tema, algunos dicen que no se parece a ella.

No obstante, otros dicen que le quedo muy bien su más reciente reciente operación de nariz.

"Pareces otra persona, wao, pero si a ti te gusta es lo que debe importar", "Esta muy linda, pero esos tatuajes que va" y "Wao, de verdad que pareces otra", son solo algunos de los comentarios.

No obstante, también hubo quienes la felicitaron por este cambio: "Linda", "Me encanta", "Que linda parece una barbie" y "Me gusta como se ve".

VEA TAMBIÉN: Orman Inniss habla sobre el ego de algunos 'influencers': 'Mínimo somos importante'

Dato

En 2019 ella se operó en Ecuador la nariz con un famoso especialista.

Aunque al principio dijo que era el clima que le había afectado y que por eso hablaba así, ya después no pudo ocultar que se había operado la nariz.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!