Yoani Ben hace su debut como cantante en Calle 7

“La Pantera”, como se le conoce a Yoani Ben, hizo su debut como cantante en el programa de competencias “Calle 7”, sin embargo, los comentarios no han sido muy favorables.

El programa de la tarde del 2 de mayo, arrancó con el debut de Ben como artista, faceta donde no ha sido la única en explorar, otras caras del patio también lo han intentado.

“¡Mucha fuerza y desahogo con sus líricas! Como ella misma se expresa”, se lee en una publicación que hizo el programa de competencias.

Antes del debut se filtró, el pasado 28 de abril, un fragmento del tema en el que se escuchaba a “La Pantera” cantar: “Yo soy franca, tengo mil y un defectos, soy humana, tengo problemas en cualquier prospecto, soy de carne y hueso, te digo lo que pienso. Bienvenidos todos, este es el comienzo… ‘La Pantera’ en casa, Yoani, dile a ella quién soy yo, la potencia”.

“Tengo muy pocas amigas y 500 conocidas, muchas me critican y predican ser mi amiga, yo le doy la mano izquierda, yo no le doy la derecha, es que esa lealtad a ellas les pesa”, dice otras de las barras de la primera canción de Ben.

“Desde niña yo siempre ando en las mías, sin hablar y lealtad como me decían. Estructuro duro en cada rima, no me importa lo que digan, mi pasado es historia, el presente es la salida”, expresó.

Por el momento, se desconoce los detalles de la producción, cómo quién compuso la letra y otros procesos relacionados con la canción, no obstante, las opiniones sobre la misma no se han hecho esperar.

“Ven la importancia de rodearte de personas que tengan la valentía de decirte NO cuando estas a punto de hacer el ridículo”, “Dejen de engañar a las personas, díganle la verdad, mami eso no es lo tuyo”, “No es lo de ella...Tiene 0... Ni con todos los arreglos que le hagan a la voz, que va... Que les está pasando a los productores”, “Excelente canción, esperamos y sea la última” y “La canción se llama mala y así mismo está”, son algunas de las opiniones.

Algunos concluyeron que la música no es lo de “La Pantera”, quizás le puede ir mejor en otra faceta como en el mundo del modelaje sugirió una usuaria o que continué con las competencias.

Al momento de esta publicación aún Ben no se ha referido a las reacciones que ha causado su debut como cantante.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!