Zendaya y Tom Holland son fotografiados besándose

Los protagonistas de “Spider-Man: No Way Home”, Zendaya y Tom Holland, se han convertido en tendencia luego de que fueran vistos dándose un beso.

Desde el 2017, había rumores de que los actores estaban teniendo una relación sentimental, sin embargo, ambos lo negaron, por lo que las recientes imágenes ha sido una sorpresa.

En las fotos se ve Zendaya, de 24 años, y a Holland, de 24, dándose un verso en el interior de un vehículo, antes de ello estaban pasando tiempo juntos.

Las reveladoras fotografías fueron publicadas por Page Six, Zendaya vestía un pantalón verde y una playera blanca, mientras que Holland usaba una playera blanca y unos pantalones cortos.

Hasta el momento ninguna de las partes ha hablado del tema, sin embargo, el momento se ha viralizado en las redes y han surgido graciosos memes.

“Captaron a Tom Holland y Zendaya besándose Ojos ¿Qué les parece?”, “No sé qué me gustaría más si ser Tom para besar a Zendaya, o ser Zendaya para besar a Tom”, “Estén juntos o no, Zendaya y Tom me acaban de alegrar el año”, son algunas de las reacciones.

Rumores

Luego del inicio de los rumores del romance en 2017, la revista People publicó un testimonio sobre cómo había iniciado la relación.

“Comenzaron a verse mientras filmaban Spider-Man"; Han tenido mucho cuidado de mantenerlo en privado y fuera de la vista del público, pero se han ido de vacaciones juntos e intentan pasar el mayor tiempo posible juntos"; “Se hacen reír mutuamente. Parecen tener un sentido del humor muy similar y les encanta bromear juntos”, se leía entonces.

Tras los rumores, en agosto de ese año, la actriz aclaró a Variety cuál era su relación con Holland.

Sin embargo, en agosto de ese año, Zendaya comentó sobre los rumores a Variety que no tenía una relación con Holland. “Él es literalmente uno de mis mejores amigos. Estos últimos meses hemos tenido que hacer giras de prensa juntos. Hay muy pocas personas que entenderá cómo es eso a los 20 años”, explicó.

Captaron a Tom Holland y Zendaya besándose ¿Qué les parece? pic.twitter.com/zoqZHyuTwn—(@UwU_Mx) July 2, 2021

Yo al ver que Tom Holland se encuentra saliendo con Zendaya: pic.twitter.com/OIlHTrA0ae— (@li4lawliet) July 2, 2021

Nuestra expresión con el nacimiento de este nuevo amor entre Tom Holland y Zendaya pic.twitter.com/0K9jVigGEn— Ludige_Ec (@EcLudige) July 2, 2021

