Zulay Rodríguez presentó su libro 'No me van a callar', que relata sus experiencias y luchas

La diputada Zulay Rodríguez también dijo presente en la Feria Internacional del Libro de Panamá, con su obra "No me van a callar".

La presentación tuvo lugar el viernes en la tarde, de forma virtual, donde la diputada ofreció detalles de esta obra autobiográfica.

Este es el octavo libro de Zulay Rodríguez, aunque los siete anteriores no los había promovido, dijo durante la presentación de "No me van a callar".

Comentó: es "mi octavo libro, como mi octavo hijo, pero sería más especial porque lo estoy dando a conocer a toda la comunidad".

Este nuevo libro relata sus experiencias y luchas contra oligopolios y monopolios dentro de este país y las injusticias que ella ha recibido del "Gobierno actual y los anteriores".

"Es sumamente especial, lo empecé chiquito, pensé en hacer ciento y pico de páginas... Son 311 páginas de contenido. Siento que mi escritura es sencilla, es como yo, voy directo", dijo.

Durante la presentación, también recordó que estudió en varias universidades, en Estados Unidos, en Londres e Inglaterra, pues ganó varias becas.

"Relato los esfuerzos que tuve que hacer desde pequeña, porque recuerden que mi papá sufrió un exilio y quedamos sin nada, quedamos con una mano adelante y otra atrás... relato las vicisitudes que vivió mi familia", compartió.

En "No me van a callar" narra lo que su papá sufrió, sus padres, "vienen de abajo, todo lo hemos conseguido con trabajo sano, a base de estudio y sacrificio...", expresó.

La editorial DMcPherson estuvo a cargo de este libro, ellos fueron los que estuvieron a cargo de correcciones que se hicieron en su momento, no en cuento al estilo, porque siguen el estilo del autor, subrayó.

Datos

La XVII Feria Internacional del Libro de Panamá 2021 culmina hoy, 22 de agosto, y es un evento organizado por la Cámara Panameña del Libro.

Durante este evento se presentaron las obras de 108 autores panameños, según los organizadores. Este año el país invitado fue Estados Unidos.

